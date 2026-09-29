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Мотобур Fubag FPB 52 (38272) купить с доставкой в Москве
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Мотобур Fubag FPB 52 (38272)

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Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 1
Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 2
Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 3
Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 4
Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 5
Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 6
Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 7
Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 8
Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 9
Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 10
Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
300
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
  • Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 1
  • Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 2
  • Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 3
  • Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 4
  • Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 5
  • Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 6
  • Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 7
  • Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 8
  • Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 9
  • Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 10
  • Мотобур Fubag FPB 52 (38272) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
12 260 руб.  16 751 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266684
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Характеристики

Бренд
Fubag
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
Мотобур, Набор инструментов, Воронка, Канистра для приготовлния топливной смеси.
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
300
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Шнек комплекте
нет
Габариты без упаковки
340х350х510 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х37
Вес, кг.
11.5

Описание товара Мотобур Fubag FPB 52 (38272)

Мотобур FUBAG FPB 52 Надежный мотобур для бурения различных видов грунта и льда. Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого запуска. Возможность оперативной замены шнека позволяет легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач.

Отзывы о товаре Мотобур Fubag FPB 52 (38272)




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Характеристики
Бренд
Fubag
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
Мотобур, Набор инструментов, Воронка, Канистра для приготовлния топливной смеси.
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
300
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
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Шнек комплекте
нет
Габариты без упаковки
340х350х510 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мотобур FUBAG FPB 52 Надежный мотобур для бурения различных видов грунта и льда. Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого запуска. Возможность оперативной замены шнека позволяет легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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