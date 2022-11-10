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Держатель для лейки Lemark LM8030C купить с доставкой в Москве
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Держатель для лейки Lemark LM8030C

2 Отзывы
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Держатель для лейки Lemark LM8030C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для лейки
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
1 785 руб.  2 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265792
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Держатель для лейки
Страна производства
Чехия
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х16х3
Вес, г.
330

Описание товара Держатель для лейки Lemark LM8030C

Настенный, для лейки верхнего душа. Длина - 45 см

Отзывы о товаре Держатель для лейки Lemark LM8030C

Источник: Яндекс Маркет
10.11.2022
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не устанавливали, но думаю проблем не будет
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2022
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
интересно, сколько прослужит.



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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Держатель для лейки
Страна производства
Чехия
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный, для лейки верхнего душа. Длина - 45 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2022
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не устанавливали, но думаю проблем не будет
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2022
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
интересно, сколько прослужит.


Держатель для лейки Lemark LM8030C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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