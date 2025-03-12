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Геймпад Defender Zoom USB Xinput (64244) купить с доставкой в Москве
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Геймпад Defender Zoom USB Xinput (64244)

1 Отзывы
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Геймпад Defender Zoom USB Xinput (64244)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Геймпады
Подключение
USB
Совместимость с платформами
ПК (Dinput и Xinput) Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
Цвет
серый
Общее количество кнопок
10
Питание
USB-порт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265721
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Геймпад Defender Zoom USB Xinput (64244)
700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Геймпады
Аналоговые рычаги
Да
Подключение
USB
Совместимость с платформами
ПК (Dinput и Xinput) Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
Цвет
серый
Манипулятор D-pad
Да
Общее количество кнопок
10
Питание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х6
Вес, г.
300

Описание товара Геймпад Defender Zoom USB Xinput (64244)

Для каждого любителя компьютерных игр важно, чтобы абсолютно все способствовало успеху в игре, начиная с функциональных возможностей техники и заканчивая эргономикой корпуса. Всем требованиям соответствует геймпад Defender Zoom, выполненный в сером корпусе. Проводной геймпад поддерживает игры типа Dinput и Xinput, которые недоступны для многих моделей джойстиков, поскольку представляют собой устаревшие версии. Defender Zoom использует 10 кнопок для полноценного управления игровым процессом. Среди средств управления можно отметить два аналоговые стики, бамперы, триггеры, D-Pad. Также используется и переключатель видов с четырьмя позициями. Наличие двух мини-джойстиков открывает возможности играть в такие игры, как футбольные симуляторы. Особенность Defender Zoom заключается в том, что он предназначен для использования на ПК, то есть ему доступны все компьютерные игры. Обращает на себя внимание и эффект вибрации, присущий геймпаду. Это способствует обеспечению полного погружения в игровой процесс, ведь вы будете ощущать все вибрации от столкновений и аварий.



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Отзывы о товаре Геймпад Defender Zoom USB Xinput (64244)

Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Самвел Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный дивайс. рекомендую.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Геймпады
Аналоговые рычаги
Да
Подключение
USB
Совместимость с платформами
ПК (Dinput и Xinput) Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
Цвет
серый
Манипулятор D-pad
Да
Общее количество кнопок
10
Питание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Описание
Для каждого любителя компьютерных игр важно, чтобы абсолютно все способствовало успеху в игре, начиная с функциональных возможностей техники и заканчивая эргономикой корпуса. Всем требованиям соответствует геймпад Defender Zoom, выполненный в сером корпусе. Проводной геймпад поддерживает игры типа Dinput и Xinput, которые недоступны для многих моделей джойстиков, поскольку представляют собой устаревшие версии. Defender Zoom использует 10 кнопок для полноценного управления игровым процессом. Среди средств управления можно отметить два аналоговые стики, бамперы, триггеры, D-Pad. Также используется и переключатель видов с четырьмя позициями. Наличие двух мини-джойстиков открывает возможности играть в такие игры, как футбольные симуляторы. Особенность Defender Zoom заключается в том, что он предназначен для использования на ПК, то есть ему доступны все компьютерные игры. Обращает на себя внимание и эффект вибрации, присущий геймпаду. Это способствует обеспечению полного погружения в игровой процесс, ведь вы будете ощущать все вибрации от столкновений и аварий.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Самвел Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный дивайс. рекомендую.


Геймпад Defender Zoom USB Xinput (64244) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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