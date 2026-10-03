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Металлоискатель Зубр 59710 купить с доставкой в Москве
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Металлоискатель Зубр 59710

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детекторы
Комплектация
прибор, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные металлы, проводка
  • Металлоискатель Зубр 59710 - фото 1
  • Металлоискатель Зубр 59710 - фото 2
  • Металлоискатель Зубр 59710 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265626
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Металлоискатель Зубр 59710
1 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
напряжение 70-600 В
Источники питания
батарейки
Комплектация
прибор, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х2
Вес, г.
120

Описание товара Металлоискатель Зубр 59710

Тестер ЗУБР многофункциональный с детектором металла обладает повышенным ресурсом, обеспечивает высокое качество выполнения электромонтажных работ. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Детекторы незаменимы при проведении строительных, ремонтных и электромонтажных работ.

Отзывы о товаре Металлоискатель Зубр 59710




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
напряжение 70-600 В
Источники питания
батарейки
Комплектация
прибор, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Описание
Тестер ЗУБР многофункциональный с детектором металла обладает повышенным ресурсом, обеспечивает высокое качество выполнения электромонтажных работ. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Детекторы незаменимы при проведении строительных, ремонтных и электромонтажных работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Металлоискатель Зубр 59710 - этот товар вы можете купить по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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