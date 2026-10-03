Металлоискатель Зубр 59710
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Характеристики
Тип товара
Детекторы
Комплектация
прибор, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные металлы, проводка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
В наличии
Код товара: 265626
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 110 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
напряжение 70-600 В
Источники питания
батарейки
Комплектация
прибор, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х2
Вес, г.
120
Описание товара Металлоискатель Зубр 59710
Тестер ЗУБР многофункциональный с детектором металла обладает повышенным ресурсом, обеспечивает высокое качество выполнения электромонтажных работ. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Детекторы незаменимы при проведении строительных, ремонтных и электромонтажных работ.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
напряжение 70-600 В
Источники питания
батарейки
Комплектация
прибор, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Тестер ЗУБР многофункциональный с детектором металла обладает повышенным ресурсом, обеспечивает высокое качество выполнения электромонтажных работ. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Детекторы незаменимы при проведении строительных, ремонтных и электромонтажных работ.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Металлоискатель Зубр 59710 - этот товар вы можете купить по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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