Металлоискатель Зубр 45260
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Характеристики
Тип товара
Детекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
В наличии
Код товара: 265625
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 950 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х5
Вес, г.
231
Описание товара Металлоискатель Зубр 45260
Позволяет находить в стенах провода под напряжением, деревянные перекрытия, черные и цветные металлы. Корпус из прочного материала и защитные накладки делают модель устойчивой к ударам и падениям. Для удобства пользователя прибор оснащается звуковой и светодиодной индикацией.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Позволяет находить в стенах провода под напряжением, деревянные перекрытия, черные и цветные металлы. Корпус из прочного материала и защитные накладки делают модель устойчивой к ударам и падениям. Для удобства пользователя прибор оснащается звуковой и светодиодной индикацией.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Металлоискатель Зубр 45260 - стоимость товара 2950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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