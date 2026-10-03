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Металлоискатель Зубр 45260 купить с доставкой в Москве
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Металлоискатель Зубр 45260

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Металлоискатель Зубр 45260 - фото 1
Металлоискатель Зубр 45260 - фото 2
Металлоискатель Зубр 45260 - фото 3
Металлоискатель Зубр 45260 - фото 4
Металлоискатель Зубр 45260 - фото 5
Металлоискатель Зубр 45260 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детекторы
  • Металлоискатель Зубр 45260 - фото 1
  • Металлоискатель Зубр 45260 - фото 2
  • Металлоискатель Зубр 45260 - фото 3
  • Металлоискатель Зубр 45260 - фото 4
  • Металлоискатель Зубр 45260 - фото 5
  • Металлоискатель Зубр 45260 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265625
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Металлоискатель Зубр 45260
2 950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Детекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х5
Вес, г.
231

Описание товара Металлоискатель Зубр 45260

Позволяет находить в стенах провода под напряжением, деревянные перекрытия, черные и цветные металлы. Корпус из прочного материала и защитные накладки делают модель устойчивой к ударам и падениям. Для удобства пользователя прибор оснащается звуковой и светодиодной индикацией.

Отзывы о товаре Металлоискатель Зубр 45260




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Детекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Позволяет находить в стенах провода под напряжением, деревянные перекрытия, черные и цветные металлы. Корпус из прочного материала и защитные накладки делают модель устойчивой к ударам и падениям. Для удобства пользователя прибор оснащается звуковой и светодиодной индикацией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Металлоискатель Зубр 45260 - стоимость товара 2950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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