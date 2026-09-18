Top.Mail.Ru
Бак расширительный Джилекс 14 7814 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бак расширительный Джилекс 14 7814

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бак расширительный Джилекс 14 7814 - фото 1
Бак расширительный Джилекс 14 7814 - фото 2
Бак расширительный Джилекс 14 7814 - фото 3
Бак расширительный Джилекс 14 7814 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
5
Присоединительный размер, дюйм
3/4
  • Бак расширительный Джилекс 14 7814 - фото 1
  • Бак расширительный Джилекс 14 7814 - фото 2
  • Бак расширительный Джилекс 14 7814 - фото 3
  • Бак расширительный Джилекс 14 7814 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
1 730 руб.  1 788 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264923
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
5
Присоединительный размер, дюйм
3/4
Габариты
240х372 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х26х25
Вес, кг.
2.9

Описание товара Бак расширительный Джилекс 14 7814

Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения Джилекс — это надежное и эффективное решение для поддержания стабильного давления в вашей водопроводной системе. Эта модель обладает объемом 14 литров и рассчитана на максимальное рабочее давление до 5 бар, что делает ее идеальной для использования в бытовых и небольших коммерческих системах водоснабжения. Особенности: - **Бренд**: Джилекс, известный качеством и надежностью своей продукции. - **Страна производитель**: Россия, что гарантирует адаптацию к местным условиям эксплуатации. - **Исполнение**: вертикальное, что позволяет экономить пространство и облегчает интеграцию в существующие системы. - **Материал бака**: высококачественная сталь, обеспечивающая долговечность и устойчивость к коррозии. - **Присоединительный размер**: 3/4 дюйма, стандартный размер для легкой установки и совместимости с различными компонентами системы. Тип изделия относится к комплектующим для гидроаккумуляторов, что означает, что оно предназначено для защиты насосного оборудования и предотвращения гидравлических ударов в системе водоснабжения. Выбирая гидроаккумуляторы Джилекс, вы обеспечиваете надежную и бесперебойную работу вашей водопроводной системы.



Смотрите также: Насосные станции, Насосы

Отзывы о товаре Бак расширительный Джилекс 14 7814




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
5
Присоединительный размер, дюйм
3/4
Габариты
240х372 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения Джилекс — это надежное и эффективное решение для поддержания стабильного давления в вашей водопроводной системе. Эта модель обладает объемом 14 литров и рассчитана на максимальное рабочее давление до 5 бар, что делает ее идеальной для использования в бытовых и небольших коммерческих системах водоснабжения. Особенности: - **Бренд**: Джилекс, известный качеством и надежностью своей продукции. - **Страна производитель**: Россия, что гарантирует адаптацию к местным условиям эксплуатации. - **Исполнение**: вертикальное, что позволяет экономить пространство и облегчает интеграцию в существующие системы. - **Материал бака**: высококачественная сталь, обеспечивающая долговечность и устойчивость к коррозии. - **Присоединительный размер**: 3/4 дюйма, стандартный размер для легкой установки и совместимости с различными компонентами системы. Тип изделия относится к комплектующим для гидроаккумуляторов, что означает, что оно предназначено для защиты насосного оборудования и предотвращения гидравлических ударов в системе водоснабжения. Выбирая гидроаккумуляторы Джилекс, вы обеспечиваете надежную и бесперебойную работу вашей водопроводной системы.


Смотрите также: Насосные станции, Насосы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бак расширительный Джилекс 14 7814 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...