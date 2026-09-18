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Бак расширительный Джилекс 10 7810 купить с доставкой в Москве
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Бак расширительный Джилекс 10 7810

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Бак расширительный Джилекс 10 7810 - фото 1
Бак расширительный Джилекс 10 7810 - фото 2
Бак расширительный Джилекс 10 7810 - фото 3
Бак расширительный Джилекс 10 7810 - фото 4
Бак расширительный Джилекс 10 7810 - фото 5
Бак расширительный Джилекс 10 7810 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
5
Присоединительный размер, дюйм
3/4
  • Бак расширительный Джилекс 10 7810 - фото 1
  • Бак расширительный Джилекс 10 7810 - фото 2
  • Бак расширительный Джилекс 10 7810 - фото 3
  • Бак расширительный Джилекс 10 7810 - фото 4
  • Бак расширительный Джилекс 10 7810 - фото 5
  • Бак расширительный Джилекс 10 7810 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264922
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
5
Присоединительный размер, дюйм
3/4
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х23х22
Вес, кг.
2.05

Описание товара Бак расширительный Джилекс 10 7810

Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения Джилекс — это надежные и высококачественные компоненты, предназначенные для обеспечения стабильного и бесперебойного водоснабжения в вашем доме или на предприятии. Данная модель обладает объемом 10 литров, что делает его подходящим для использования в небольших системах водоснабжения. Максимальное рабочее давление составляет 5 бар, что обеспечивает эффективную работу устройства при стандартных условиях эксплуатации. Гидроаккумулятор оснащен присоединительным размером 3/4 дюйма для легкой и быстрой установки в существующие системы водоснабжения. Вертикальное исполнение устройства позволяет компактно разместить его даже в ограниченных по пространству условиях. Бренд Джилекс, известный своим высоким качеством и надежностью, является гарантом долговечности и эффективности этой модели. Производимый в России, этот гидроаккумулятор соответствует всем необходимым стандартам и адаптирован под особенности эксплуатации в отечественных условиях. Данный тип оборудования относится к категории комплектующих для гидроаккумуляторов, представляя собой неотъемлемую часть систем водоснабжения, способствующую снижению циклической нагрузки на насос и поддержанию постоянного давления в системе.



Смотрите также: Насосные станции, Насосы

Отзывы о товаре Бак расширительный Джилекс 10 7810




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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
5
Присоединительный размер, дюйм
3/4
Страна производитель
Россия
Описание
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения Джилекс — это надежные и высококачественные компоненты, предназначенные для обеспечения стабильного и бесперебойного водоснабжения в вашем доме или на предприятии. Данная модель обладает объемом 10 литров, что делает его подходящим для использования в небольших системах водоснабжения. Максимальное рабочее давление составляет 5 бар, что обеспечивает эффективную работу устройства при стандартных условиях эксплуатации. Гидроаккумулятор оснащен присоединительным размером 3/4 дюйма для легкой и быстрой установки в существующие системы водоснабжения. Вертикальное исполнение устройства позволяет компактно разместить его даже в ограниченных по пространству условиях. Бренд Джилекс, известный своим высоким качеством и надежностью, является гарантом долговечности и эффективности этой модели. Производимый в России, этот гидроаккумулятор соответствует всем необходимым стандартам и адаптирован под особенности эксплуатации в отечественных условиях. Данный тип оборудования относится к категории комплектующих для гидроаккумуляторов, представляя собой неотъемлемую часть систем водоснабжения, способствующую снижению циклической нагрузки на насос и поддержанию постоянного давления в системе.


Смотрите также: Насосные станции, Насосы
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