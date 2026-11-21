Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350P TTL для Pentax
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Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%8 390 руб. 13 120 руб.
В наличии
Код товара: 264084
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 390 руб. -36%
13 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Ведущее число
36 м (ISO 100, 105 мм)
Дисплей
да
Количество элементов питания
2
Комплектация
вспышка, подставка, рассеиватель, чехол, инструкция
Крепление
башмак
Совместимые камеры
Pentax
Тип вспышки
обычная
Тип элементов питания
АА
Режимы работы вспышки
авто (TTL), ручной, высокоскоростная синхронизация (HSS), стробоскоп
Поворотная голова
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х7
Вес, г.
200
Описание товара Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350P TTL для Pentax
Вспышка накамерная Godox TT350P TTL c высокоскоростной синхронизацией 2,4 гГц для фотокамер Pentax. Накамерная вспышка TT350P используется, главным образом, с популярными моделями беззеркальных фотокамер Pentax и поддерживает протокол TTL. C этой вспышкой снимать становится проще. При использовании системы беспроводной синхронизации Godox 2.4G вспышка TT350P прекрасно работает с другими товарами Godox.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Ведущее число
36 м (ISO 100, 105 мм)
Дисплей
да
Количество элементов питания
2
Комплектация
вспышка, подставка, рассеиватель, чехол, инструкция
Крепление
башмак
Совместимые камеры
Pentax
Тип вспышки
обычная
Тип элементов питания
АА
Режимы работы вспышки
авто (TTL), ручной, высокоскоростная синхронизация (HSS), стробоскоп
Поворотная голова
да
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Страна производитель
Китай
Вспышка накамерная Godox TT350P TTL c высокоскоростной синхронизацией 2,4 гГц для фотокамер Pentax. Накамерная вспышка TT350P используется, главным образом, с популярными моделями беззеркальных фотокамер Pentax и поддерживает протокол TTL. C этой вспышкой снимать становится проще. При использовании системы беспроводной синхронизации Godox 2.4G вспышка TT350P прекрасно работает с другими товарами Godox.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350P TTL для Pentax - купить по цене 8390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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