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Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная купить с доставкой в Москве
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Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная

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Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная - фото 1
Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная - фото 2
Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Муфта
  • Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная - фото 1
  • Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная - фото 2
  • Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 320 руб.  1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264036
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Муфта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х12
Вес, г.
500

Описание товара Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная

Характеристики Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная предназначена для использования со штангами различных диаметров (16, 22, 27, 30 мм). Муфта позволит соединить две трубы (например: стойку и штангу) в нужном положении и под различными углами. Муфта изготовлена из прочного удароустойчивого пластика с резиновыми уплотнителями, подпружиненный зажим оснащен рукоятками, работающими по принципу накидного гаечного ключа. Диаметр отверстий для труб16, 22, 27, 30 мм Материалпластик Цветчерный Вес0,39 кг

Отзывы о товаре Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Муфта
Страна производитель
Китай
Описание
Характеристики Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная предназначена для использования со штангами различных диаметров (16, 22, 27, 30 мм). Муфта позволит соединить две трубы (например: стойку и штангу) в нужном положении и под различными углами. Муфта изготовлена из прочного удароустойчивого пластика с резиновыми уплотнителями, подпружиненный зажим оснащен рукоятками, работающими по принципу накидного гаечного ключа. Диаметр отверстий для труб16, 22, 27, 30 мм Материалпластик Цветчерный Вес0,39 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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