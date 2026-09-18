Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Муфта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%1 320 руб. 1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264036
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Муфта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х12
Вес, г.
500
Описание товара Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная
Характеристики Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная предназначена для использования со штангами различных диаметров (16, 22, 27, 30 мм). Муфта позволит соединить две трубы (например: стойку и штангу) в нужном положении и под различными углами. Муфта изготовлена из прочного удароустойчивого пластика с резиновыми уплотнителями, подпружиненный зажим оснащен рукоятками, работающими по принципу накидного гаечного ключа. Диаметр отверстий для труб16, 22, 27, 30 мм Материалпластик Цветчерный Вес0,39 кг
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Характеристики Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная предназначена для использования со штангами различных диаметров (16, 22, 27, 30 мм). Муфта позволит соединить две трубы (например: стойку и штангу) в нужном положении и под различными углами. Муфта изготовлена из прочного удароустойчивого пластика с резиновыми уплотнителями, подпружиненный зажим оснащен рукоятками, работающими по принципу накидного гаечного ключа. Диаметр отверстий для труб16, 22, 27, 30 мм Материалпластик Цветчерный Вес0,39 кг
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Муфта Falcon Eyes EC-32 поворотная