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Штатив Manfrotto MHXPRO-3W купить с доставкой в Москве
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Штатив Manfrotto MHXPRO-3W

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Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 1
Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 2
Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 3
Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 4
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Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 6
Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 7
Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 8
Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 9
Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 10
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Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 12
Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
13
Длина в сложенном состоянии, см
12.7
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 1
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 2
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 3
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 4
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 5
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 6
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 7
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 8
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 9
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 10
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 11
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 12
  • Штатив Manfrotto MHXPRO-3W - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253283
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
13
Длина в сложенном состоянии, см
12.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х15х15
Вес, кг.
3

Описание товара Штатив Manfrotto MHXPRO-3W

X-PRO 3-Way — самая компактная, точная и надежная 3-плоскостная фотоголова Manfrotto. Компактный размер в сложенном виде позволяет X-PRO легко упаковывать или переносить со сложенными убирающимися рукоятками, которые можно выдвинуть при необходимости. С убранными и сложенными для транспортировки рукоятками, пространство, занимаемое головой, составляет 13 см x 13,5 см x 13,5 см.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto MHXPRO-3W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
13
Длина в сложенном состоянии, см
12.7
Страна производитель
Китай
Описание
X-PRO 3-Way — самая компактная, точная и надежная 3-плоскостная фотоголова Manfrotto. Компактный размер в сложенном виде позволяет X-PRO легко упаковывать или переносить со сложенными убирающимися рукоятками, которые можно выдвинуть при необходимости. С убранными и сложенными для транспортировки рукоятками, пространство, занимаемое головой, составляет 13 см x 13,5 см x 13,5 см.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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