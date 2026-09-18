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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232259
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Описание товара Микроскоп Микромед MP-1200 zoom (21321)
Отличный подарок для ребёнка, желающего погрузиться в увлекательный мир микробиологии. Микроскоп располагает осветителем с двойным действием - когда он повёрнут зеркалом вверх, освещение происходит путём солнечного света. Один поворот, и вот у вас уже освещение от лампы, встроенной в другую сторону осветителя (батарейки в комплект не входят). Это может быть полезно при пасмурной погоде или при отсутствии достаточного освещения в комнате. В комплекте к микроскопу идёт два предметных стекла с уже заранее подготовленным препаратом, и целых 10 предметных стёкол для приготовления своих микропрепаратов, с чистыми стикерами для маркировки.
Отличный подарок для ребёнка, желающего погрузиться в увлекательный мир микробиологии. Микроскоп располагает осветителем с двойным действием - когда он повёрнут зеркалом вверх, освещение происходит путём солнечного света. Один поворот, и вот у вас уже освещение от лампы, встроенной в другую сторону осветителя (батарейки в комплект не входят). Это может быть полезно при пасмурной погоде или при отсутствии достаточного освещения в комнате. В комплекте к микроскопу идёт два предметных стекла с уже заранее подготовленным препаратом, и целых 10 предметных стёкол для приготовления своих микропрепаратов, с чистыми стикерами для маркировки.
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