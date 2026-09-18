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Микроскоп Микромед MP-1200 zoom (21321) купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Микромед MP-1200 zoom (21321)

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Микроскоп Микромед MP-1200 zoom (21321) - фото 1
Микроскоп Микромед MP-1200 zoom (21321) - фото 2
Микроскоп Микромед MP-1200 zoom (21321) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп Микромед MP-1200 zoom (21321) - фото 1
  • Микроскоп Микромед MP-1200 zoom (21321) - фото 2
  • Микроскоп Микромед MP-1200 zoom (21321) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232259
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
39х36х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Микроскоп Микромед MP-1200 zoom (21321)

Отличный подарок для ребёнка, желающего погрузиться в увлекательный мир микробиологии. Микроскоп располагает осветителем с двойным действием - когда он повёрнут зеркалом вверх, освещение происходит путём солнечного света. Один поворот, и вот у вас уже освещение от лампы, встроенной в другую сторону осветителя (батарейки в комплект не входят). Это может быть полезно при пасмурной погоде или при отсутствии достаточного освещения в комнате. В комплекте к микроскопу идёт два предметных стекла с уже заранее подготовленным препаратом, и целых 10 предметных стёкол для приготовления своих микропрепаратов, с чистыми стикерами для маркировки.

Отзывы о товаре Микроскоп Микромед MP-1200 zoom (21321)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Отличный подарок для ребёнка, желающего погрузиться в увлекательный мир микробиологии. Микроскоп располагает осветителем с двойным действием - когда он повёрнут зеркалом вверх, освещение происходит путём солнечного света. Один поворот, и вот у вас уже освещение от лампы, встроенной в другую сторону осветителя (батарейки в комплект не входят). Это может быть полезно при пасмурной погоде или при отсутствии достаточного освещения в комнате. В комплекте к микроскопу идёт два предметных стекла с уже заранее подготовленным препаратом, и целых 10 предметных стёкол для приготовления своих микропрепаратов, с чистыми стикерами для маркировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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