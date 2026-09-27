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Аккумулятор Godox WB26 для AD600Pro купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор Godox WB26 для AD600Pro

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Аккумулятор Godox WB26 для AD600Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
22 090 руб.  29 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231736
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Аккумулятор
Комплектация
аккумулятор, документация, упаковка
Особенности
емкость 2600 mAh
Совместимые камеры
AD600Pro
Тип вспышки
студийная
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
600

Описание товара Аккумулятор Godox WB26 для AD600Pro

Дополнительный сменный аккумулятор Godox WB26 для питания вспышки Godox AD600Pro. Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея WB26 обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности и имеет время перезарядки 0,01-0,9 с. Аккумулятор Godox WB26 (28,8 В / 2600 мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором Godox WB26А (29,6 В / 2500 мАч).

Отзывы о товаре Аккумулятор Godox WB26 для AD600Pro




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Аккумулятор
Комплектация
аккумулятор, документация, упаковка
Особенности
емкость 2600 mAh
Совместимые камеры
AD600Pro
Тип вспышки
студийная
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Дополнительный сменный аккумулятор Godox WB26 для питания вспышки Godox AD600Pro. Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея WB26 обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности и имеет время перезарядки 0,01-0,9 с. Аккумулятор Godox WB26 (28,8 В / 2600 мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором Godox WB26А (29,6 В / 2500 мАч).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор Godox WB26 для AD600Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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