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Видоискатель Falcon Eyes LCD-5D2 купить с доставкой в Москве
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Видоискатель Falcon Eyes LCD-5D2

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Видоискатель Falcon Eyes LCD-5D2 - фото 1
Видоискатель Falcon Eyes LCD-5D2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видоискатель
  • Видоискатель Falcon Eyes LCD-5D2 - фото 1
  • Видоискатель Falcon Eyes LCD-5D2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231719
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Видоискатель
Совместимость
Canon 5D II
Угол обзора
90 град.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х10
Вес, г.
300

Описание товара Видоискатель Falcon Eyes LCD-5D2

LCD-5D2 – набор видоискателей для ЖК монитора камеры Canon 5D II, состоящий из увеличивающего изображение окуляра с наглазником и углового видоискателя. Устройство позволяет вести съемку на открытом освещенном пространстве и предотвратить нежелательные засвечивания кадра и блики.

Отзывы о товаре Видоискатель Falcon Eyes LCD-5D2




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Видоискатель
Совместимость
Canon 5D II
Угол обзора
90 град.
Страна производитель
Китай
Описание
LCD-5D2 – набор видоискателей для ЖК монитора камеры Canon 5D II, состоящий из увеличивающего изображение окуляра с наглазником и углового видоискателя. Устройство позволяет вести съемку на открытом освещенном пространстве и предотвратить нежелательные засвечивания кадра и блики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видоискатель Falcon Eyes LCD-5D2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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