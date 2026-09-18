Зарядное устройство Godox C26 для аккумуляторов WB26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231590
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х6
Вес, г.
400
Описание товара Зарядное устройство Godox C26 для аккумуляторов WB26
Зарядное устройство с четырёх-секционной (20, 50, 80, 100 %) светодиодной индикацией заряда. Предназначено для заряда аккумуляторов WB26. Отсоединяемый шнур питания с разъёмом LS-22 длиной 130 см. На нижней части ЗУ находятся четыре прорезиненных накладки, предотвращающих скольжение устройства на поверхности.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Зарядное устройство с четырёх-секционной (20, 50, 80, 100 %) светодиодной индикацией заряда. Предназначено для заряда аккумуляторов WB26. Отсоединяемый шнур питания с разъёмом LS-22 длиной 130 см. На нижней части ЗУ находятся четыре прорезиненных накладки, предотвращающих скольжение устройства на поверхности.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Зарядное устройство Godox C26 для аккумуляторов WB26 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зарядное устройство Godox C26 для аккумуляторов WB26