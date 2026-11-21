Комплект Falcon Eyes SSK-2120 U-KIT
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Характеристики
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%18 740 руб. 23 430 руб.
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15 930 руб.
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В наличии
Код товара: 231499
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 740 руб. -20%
23 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х27х24
Вес, кг.
6.2
Описание товара Комплект Falcon Eyes SSK-2120 U-KIT
SSK-2120 U-KIT – компактный комплект импульсного света, удобный для работы мобильной фотостудии. Включает в себя набор техники, достаточный для выездной портретной или предметной съемки.
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SSK-2120 U-KIT – компактный комплект импульсного света, удобный для работы мобильной фотостудии. Включает в себя набор техники, достаточный для выездной портретной или предметной съемки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Комплект Falcon Eyes SSK-2120 U-KIT - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 18740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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