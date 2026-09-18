Насадка коническая Falcon Eyes FEA-BW
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка коническая
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231396
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка коническая
Форма
конус
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
20.5х12х12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х13
Вес, г.
300
Описание товара Насадка коническая Falcon Eyes FEA-BW
Насадка коническая Falcon Eyes FEA-BW изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света для создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне и обеспечивает широкие творческие возможности в съемке. Длина насадки 20,5 см, диаметр выходного отверстия 56 мм. В комплекте цветные фильтры и сотовая насадка.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Насадка коническая
Форма
конус
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
20.5х12х12
Страна производитель
Китай
Насадка коническая Falcon Eyes FEA-BW изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света для создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне и обеспечивает широкие творческие возможности в съемке. Длина насадки 20,5 см, диаметр выходного отверстия 56 мм. В комплекте цветные фильтры и сотовая насадка.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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