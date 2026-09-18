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Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW купить с доставкой в Москве
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Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW

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Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 2
Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 3
Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка оптическая
Байонет
Bowens (сменный, 152 мм)
  • Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 1
  • Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 2
  • Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 3
  • Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231393
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Насадка оптическая
Форма
Круглая
Байонет
Bowens (сменный, 152 мм)
Габаритные размеры, см
17х29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х21
Вес, кг.
2.5

Описание товара Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW

Насадка Falcon Eyes FEA-OST BW имеет встроенную линзовую оптическую систему (конденсор) с фокусировкой пучка света. Широко применяется в фотостудиях с целью создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне. Насадка устанавливается на источник моделирующего, фонового или контрового света. Оптический тубус служит для создания художественных эффектов с помощью направленного пучка света, механизм фокусировки позволяет задать необходимую резкость границ светового потока, угол выходящего пучка не изменяется. Многолинзовый конденсор проецирует луч с равномерной плотностью. Набор цветных фильтров и металлические пластинки с фигурными рисунками помогут реализовать любое творческое решение, цветные фильтры и маски можно использовать одновременно. При использовании масок возможна регулировка степени размытия границ формируемого контура. В комплекте пять цветных фильтров (зеленый, синий, желтый, красный, оранжевый) и пять фильтров гобо (на каждой пластине по две маски). Дополнительные маски гобо можно изготовить самостоятельно. Благодаря корпусу с конвекционным охлаждением насадку можно использовать с галогенными осветителями (не рекомендуется продолжительное использование с лампами большой мощности). Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и стали. Хвостовик сменный, в комплекте кольцо с байонетом Bowens, отдельно приобретаются сменные переходники с диаметром 152 мм для установки на студийное оборудование Hensel, Bowens, MultiBlitz, BronColor и т. д. Длина насадки 290 мм, диаметр линзы 93 мм.

Отзывы о товаре Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Насадка оптическая
Форма
Круглая
Байонет
Bowens (сменный, 152 мм)
Габаритные размеры, см
17х29
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка Falcon Eyes FEA-OST BW имеет встроенную линзовую оптическую систему (конденсор) с фокусировкой пучка света. Широко применяется в фотостудиях с целью создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне. Насадка устанавливается на источник моделирующего, фонового или контрового света. Оптический тубус служит для создания художественных эффектов с помощью направленного пучка света, механизм фокусировки позволяет задать необходимую резкость границ светового потока, угол выходящего пучка не изменяется. Многолинзовый конденсор проецирует луч с равномерной плотностью. Набор цветных фильтров и металлические пластинки с фигурными рисунками помогут реализовать любое творческое решение, цветные фильтры и маски можно использовать одновременно. При использовании масок возможна регулировка степени размытия границ формируемого контура. В комплекте пять цветных фильтров (зеленый, синий, желтый, красный, оранжевый) и пять фильтров гобо (на каждой пластине по две маски). Дополнительные маски гобо можно изготовить самостоятельно. Благодаря корпусу с конвекционным охлаждением насадку можно использовать с галогенными осветителями (не рекомендуется продолжительное использование с лампами большой мощности). Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и стали. Хвостовик сменный, в комплекте кольцо с байонетом Bowens, отдельно приобретаются сменные переходники с диаметром 152 мм для установки на студийное оборудование Hensel, Bowens, MultiBlitz, BronColor и т. д. Длина насадки 290 мм, диаметр линзы 93 мм.
Самовывоз
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