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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231366
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Описание товара Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый
Студийный галогенный осветитель Falcon Eyes QL-500BW – источник постоянного света мощностью 500 Вт с электронным блоком управления и байонетом Bowens. Встроенный процессор регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, имеет функцию памяти, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру. Falcon Eyes QL-500BW полностью отвечает требованиям фотографов и видеооператоров, являясь надежным, удобным и эффективным источником постоянного света. Плавная регулировка мощности от 0 до 100% осуществляется поворотом диммера (вращающейся рукояткой) расположенного на торцевой части осветителя. Там же, находится кнопка переключения режимов: «PROR» – мощность регулируется диммером, «FULL Power» - для быстрого переключения осветителя на полную мощность, «OFF» - отключает лампу осветителя, охлаждение при этом будет продолжать работать.
Студийный галогенный осветитель Falcon Eyes QL-500BW – источник постоянного света мощностью 500 Вт с электронным блоком управления и байонетом Bowens. Встроенный процессор регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, имеет функцию памяти, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру. Falcon Eyes QL-500BW полностью отвечает требованиям фотографов и видеооператоров, являясь надежным, удобным и эффективным источником постоянного света. Плавная регулировка мощности от 0 до 100% осуществляется поворотом диммера (вращающейся рукояткой) расположенного на торцевой части осветителя. Там же, находится кнопка переключения режимов: «PROR» – мощность регулируется диммером, «FULL Power» - для быстрого переключения осветителя на полную мощность, «OFF» - отключает лампу осветителя, охлаждение при этом будет продолжать работать.
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