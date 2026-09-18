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Фотобокс Falcon Eyes PBF-40AB купить с доставкой в Москве
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Фотобокс Falcon Eyes PBF-40AB

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Фотобокс Falcon Eyes PBF-40AB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230862
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотобокс
Размеры в упаковке, см
43х42х2
Вес, кг.
1.3

Описание товара Фотобокс Falcon Eyes PBF-40AB

Фотобокс PBF-40AB предназначен для съемки небольших предметов. Представляет собой куб из ткани, натянутой на алюминиевый каркас. Легко складывается в небольшой кейс не оставляя складок на стенках, благодаря этому возможна съемка предметов с отражающей поверхностью. Двойные стенки из специальной матовой рассеивающей ткани помогают добиться равномерного мягкого освещения, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Материал стенок фотобокса — полимер, каркас — стальные рамки.

Отзывы о товаре Фотобокс Falcon Eyes PBF-40AB




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотобокс
Описание
Фотобокс PBF-40AB предназначен для съемки небольших предметов. Представляет собой куб из ткани, натянутой на алюминиевый каркас. Легко складывается в небольшой кейс не оставляя складок на стенках, благодаря этому возможна съемка предметов с отражающей поверхностью. Двойные стенки из специальной матовой рассеивающей ткани помогают добиться равномерного мягкого освещения, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Материал стенок фотобокса — полимер, каркас — стальные рамки.
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Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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