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Кабель TFN AUX forza 1.0m silver купить с доставкой в Москве
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Кабель TFN AUX forza 1.0m silver

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Кабель TFN AUX forza 1.0m silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 225825
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кабель TFN AUX forza 1.0m silver
280 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TFN
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1
Интерфейс
Jack 3.5 mm - Jack 3.5 mm
Разъемы
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х50
Вес, г.
40

Описание товара Кабель TFN AUX forza 1.0m silver

Аудиокабель TFN Forza AUX-AUX (3.5 мм - 3.5 мм), 1.0 м, Silver — это надежное решение для передачи качественного аналогового стереозвука между вашими устройствами. С его помощью можно легко подключить смартфон, планшет, плеер или ноутбук к автомобильной магнитоле, портативной колонке, домашней аудиосистеме или усилителю.

Отзывы о товаре Кабель TFN AUX forza 1.0m silver




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Характеристики
Бренд
TFN
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1
Интерфейс
Jack 3.5 mm - Jack 3.5 mm
Разъемы
2
Страна производитель
Китай
Описание
Аудиокабель TFN Forza AUX-AUX (3.5 мм - 3.5 мм), 1.0 м, Silver — это надежное решение для передачи качественного аналогового стереозвука между вашими устройствами. С его помощью можно легко подключить смартфон, планшет, плеер или ноутбук к автомобильной магнитоле, портативной колонке, домашней аудиосистеме или усилителю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель TFN AUX forza 1.0m silver - по цене 280 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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