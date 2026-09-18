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Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS купить с доставкой в Москве
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Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS

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Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 2
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 3
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 4
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 5
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 6
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 7
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 8
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 9
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера цифровая
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 1
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 3
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 4
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 5
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 6
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 8
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 9
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221284
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Камера цифровая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, г.
540

Описание товара Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS

Цифровая камера Levenhuk M800 PLUS предназначена для установки на биологические, инструментальные и стереоскопические микроскопы. Она имеет 8-мегапиксельную матрицу и позволяет записывать ролики с разрешением до 3264x2448 пикселей. Вы можете выбирать кадровую частоту съемки и создавать максимально плавные видео с высокой детализацией и контрастностью. Цифровая камера Levenhuk M800 PLUS пригодится при исследовании микропрепаратов или объемных образцов. С ее помощью вы сможете фотографировать интересные участки структуры, записывать на видео жизнь микроорганизмов и демонстрировать наблюдения для широкой аудитории. Цифровая камера устанавливается на место штатного окуляра, при необходимости можно использовать адаптер (в комплекте). Для подключения камеры к компьютеру используется стандартный USB-кабель, в комплект поставки включено программное обеспечение для работы с изображениями и видео. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.

Отзывы о товаре Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Камера цифровая
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровая камера Levenhuk M800 PLUS предназначена для установки на биологические, инструментальные и стереоскопические микроскопы. Она имеет 8-мегапиксельную матрицу и позволяет записывать ролики с разрешением до 3264x2448 пикселей. Вы можете выбирать кадровую частоту съемки и создавать максимально плавные видео с высокой детализацией и контрастностью. Цифровая камера Levenhuk M800 PLUS пригодится при исследовании микропрепаратов или объемных образцов. С ее помощью вы сможете фотографировать интересные участки структуры, записывать на видео жизнь микроорганизмов и демонстрировать наблюдения для широкой аудитории. Цифровая камера устанавливается на место штатного окуляра, при необходимости можно использовать адаптер (в комплекте). Для подключения камеры к компьютеру используется стандартный USB-кабель, в комплект поставки включено программное обеспечение для работы с изображениями и видео. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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