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Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS

Артикул: 221284
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 1
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 3
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 4
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 5
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 6
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 8
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 9
  • Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 10
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 1
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 2
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 3
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 4
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 5
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 6
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 7
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 8
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 9
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото 10
26 180 руб. 
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+ 864 КэтКоинов
Артикул: 221284
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — пожизненная
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендLevenhuk
Тип товараКамера цифровая
Особенностисовместима с Mac OS, Linux, Windows
Цифровая камера Levenhuk M800 PLUS предназначена для установки на биологические, инструментальные и стереоскопические микроскопы. Она имеет 8-мегапиксельную матрицу и позволяет записывать ролики с разрешением до 3264x2448 пикселей. Вы можете выбирать кадровую частоту съемки и создавать максимально плавные видео с высокой детализацией и контрастностью. Цифровая камера Levenhuk M800 PLUS пригодится при исследовании микропрепаратов или объемных образцов. С ее помощью вы сможете фотографировать интересные участки структуры, записывать на видео жизнь микроорганизмов и демонстрировать наблюдения для широкой аудитории. Цифровая камера устанавливается на место штатного окуляра, при необходимости можно использовать адаптер (в комплекте). Для подключения камеры к компьютеру используется стандартный USB-кабель, в комплект поставки включено программное обеспечение для работы с изображениями и видео. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.


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Самовывоз невозможен
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - по цене 26180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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