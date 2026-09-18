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Микроскоп биологический Микромед С-11 купить с доставкой в Москве
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Микроскоп биологический Микромед С-11

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Микроскоп биологический Микромед С-11 - фото 1
Микроскоп Микромед С-11 - фото 2
Микроскоп Микромед С-11 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 - фото 1
  • Микроскоп Микромед С-11 - фото 2
  • Микроскоп Микромед С-11 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221213
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
34х21х15
Вес, кг.
1.7

Описание товара Микроскоп биологический Микромед С-11

Микроскоп биологический Микромед - это надежный и высококачественный инструмент для исследования биологических образцов. Он оснащен оптической системой высокого разрешения и позволяет получать четкие и яркие изображения. Благодаря удобному дизайну и эргономичной конструкции, работа с микроскопом Микромед становится комфортной и продуктивной. Этот микроскоп идеально подходит для использования в образовательных учреждениях, лабораториях и научных исследованиях в области биологии.

Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед С-11




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Микроскоп биологический Микромед - это надежный и высококачественный инструмент для исследования биологических образцов. Он оснащен оптической системой высокого разрешения и позволяет получать четкие и яркие изображения. Благодаря удобному дизайну и эргономичной конструкции, работа с микроскопом Микромед становится комфортной и продуктивной. Этот микроскоп идеально подходит для использования в образовательных учреждениях, лабораториях и научных исследованиях в области биологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп биологический Микромед С-11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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