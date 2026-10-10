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Камера заднего вида SKY CMU-615 купить с доставкой в Москве
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Камера заднего вида SKY CMU-615

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Камера заднего вида SKY CMU-615 - фото 1
Камера заднего вида SKY CMU-615 - фото 2
Камера заднего вида SKY CMU-615 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
  • Камера заднего вида SKY CMU-615 - фото 1
  • Камера заднего вида SKY CMU-615 - фото 2
  • Камера заднего вида SKY CMU-615 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 219531
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Камера заднего вида SKY CMU-615
1 420 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SKY
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Класс влагозащищенности
IP67
Поддержка профилей
NTSC
Разрешение съемки
720x480
Тип установки
универсальная
Угол обзора
170°
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
200

Описание товара Камера заднего вида SKY CMU-615

CMU-615 – модель из линейки универсальных камер SKY, которые обладают максимумом преимуществ как по части удобства использования, так и по части стоимости. Они могут монтироваться на любые автомобили, интегрируются с различными мониторами и штатными головными устройствами. Эта камера отличается от своих аналогов CMU-315 и CMU-515P формой корпуса, остальные характеристики полностью повторяются. Внутри нее чувствительный сенсор CMOS, который имеет прекрасную производительность, устройство поддерживает стандарт NTSC, передает на монитор картинку с разрешением 480х720 пикс. Изображение характеризуется четкостью и детальностью, оно информативна настолько, насколько это возможно. Водитель получает актуальную информацию об обстановке позади или впереди автомобиля без задержек и может своевременно реагировать при возникновении препятствий на пути. Эффективная площадь изображения камеры 3,73х4,8 мм. Среди отличительных черт устройства и высокая чувствительность: камера снимает даже тогда, когда освещенность снижается до 0,2 Lux. При использовании инфракрасной подсветки данный показатель достигает 0 Lux. Установка гаджета не вызывает вопросов, в инструкции приведены самые удобные способы интеграции с подробным пошаговым описанием процесса.

Отзывы о товаре Камера заднего вида SKY CMU-615




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Характеристики
Бренд
SKY
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Класс влагозащищенности
IP67
Поддержка профилей
NTSC
Разрешение съемки
720x480
Тип установки
универсальная
Угол обзора
170°
Страна производитель
Китай
Описание
CMU-615 – модель из линейки универсальных камер SKY, которые обладают максимумом преимуществ как по части удобства использования, так и по части стоимости. Они могут монтироваться на любые автомобили, интегрируются с различными мониторами и штатными головными устройствами. Эта камера отличается от своих аналогов CMU-315 и CMU-515P формой корпуса, остальные характеристики полностью повторяются. Внутри нее чувствительный сенсор CMOS, который имеет прекрасную производительность, устройство поддерживает стандарт NTSC, передает на монитор картинку с разрешением 480х720 пикс. Изображение характеризуется четкостью и детальностью, оно информативна настолько, насколько это возможно. Водитель получает актуальную информацию об обстановке позади или впереди автомобиля без задержек и может своевременно реагировать при возникновении препятствий на пути. Эффективная площадь изображения камеры 3,73х4,8 мм. Среди отличительных черт устройства и высокая чувствительность: камера снимает даже тогда, когда освещенность снижается до 0,2 Lux. При использовании инфракрасной подсветки данный показатель достигает 0 Lux. Установка гаджета не вызывает вопросов, в инструкции приведены самые удобные способы интеграции с подробным пошаговым описанием процесса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера заднего вида SKY CMU-615 - стоимость товара 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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