Камера заднего вида SKY CMU-615
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Характеристики
Описание товара Камера заднего вида SKY CMU-615
CMU-615 – модель из линейки универсальных камер SKY, которые обладают максимумом преимуществ как по части удобства использования, так и по части стоимости. Они могут монтироваться на любые автомобили, интегрируются с различными мониторами и штатными головными устройствами. Эта камера отличается от своих аналогов CMU-315 и CMU-515P формой корпуса, остальные характеристики полностью повторяются. Внутри нее чувствительный сенсор CMOS, который имеет прекрасную производительность, устройство поддерживает стандарт NTSC, передает на монитор картинку с разрешением 480х720 пикс. Изображение характеризуется четкостью и детальностью, оно информативна настолько, насколько это возможно. Водитель получает актуальную информацию об обстановке позади или впереди автомобиля без задержек и может своевременно реагировать при возникновении препятствий на пути. Эффективная площадь изображения камеры 3,73х4,8 мм. Среди отличительных черт устройства и высокая чувствительность: камера снимает даже тогда, когда освещенность снижается до 0,2 Lux. При использовании инфракрасной подсветки данный показатель достигает 0 Lux. Установка гаджета не вызывает вопросов, в инструкции приведены самые удобные способы интеграции с подробным пошаговым описанием процесса.
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