Геймпад Defender Omega USB (64247)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Подключение
проводное
Совместимость с платформами
ПК
Цвет
черный
Количество мини-джойстиков
2
Общее количество кнопок
12
Интерфейс
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 210845
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
670 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Подключение
проводное
Совместимость с платформами
ПК
Цвет
черный
Виброэффекты
Да
Манипулятор D-pad
Да
Аналоговые стики
Да
Количество мини-джойстиков
2
Общее количество кнопок
12
Интерфейс
USB
Материал исполнения
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х6
Вес, г.
300
Описание товара Геймпад Defender Omega USB (64247)
Проводной геймпад для ПК - прекрасная модель для геймеров. При доступной цене геймпад имеет все необходимые функциональные клавиши и комфортно лежит в руках. 12 функциональных кнопок. Два аналоговых джойстика - Два мини джойстика позволяют играть в дополнительные игры, например, в футбольные симуляторы. 8-позиционный переключатель видов. Эффект вибрации - Делает аварии и столкновения более реалистичными (игра должна поддерживать функцию вибрации игрового контроллера). Питание от порта USB.
Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Подключение
проводное
Совместимость с платформами
ПК
Цвет
черный
Виброэффекты
Да
Манипулятор D-pad
Да
Аналоговые стики
Да
Количество мини-джойстиков
2
Общее количество кнопок
12
Интерфейс
USB
Материал исполнения
пластик
Развернуть
Страна производитель
Китай
Проводной геймпад для ПК - прекрасная модель для геймеров. При доступной цене геймпад имеет все необходимые функциональные клавиши и комфортно лежит в руках. 12 функциональных кнопок. Два аналоговых джойстика - Два мини джойстика позволяют играть в дополнительные игры, например, в футбольные симуляторы. 8-позиционный переключатель видов. Эффект вибрации - Делает аварии и столкновения более реалистичными (игра должна поддерживать функцию вибрации игрового контроллера). Питание от порта USB.
Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Геймпад Defender Omega USB (64247) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Геймпад Defender Omega USB (64247)