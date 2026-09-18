Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7218
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Характеристики
Тип товара
Аппарат для сварки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 201946
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х26х23
Вес, кг.
2.5
Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7218
Предназначен для сварки труб различного диаметра из большинства видов полимерных материалов. Насадки имеют специальное покрытие, обеспечивающее долгий срок службы. При перерывах в работе, прибор можно установить на специальную подставку. На аппарате имеются индикаторы подключения к сети.
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Предназначен для сварки труб различного диаметра из большинства видов полимерных материалов. Насадки имеют специальное покрытие, обеспечивающее долгий срок службы. При перерывах в работе, прибор можно установить на специальную подставку. На аппарате имеются индикаторы подключения к сети.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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