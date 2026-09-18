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Термопот Василиса ВА-5007 Жостово купить с доставкой в Москве
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Термопот Василиса ВА-5007 Жостово

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Термопот Василиса ВА-5007 Жостово
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199709
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Характеристики

Бренд
Василиса
Тип товара
Вес, кг.
2.8

Описание товара Термопот Василиса ВА-5007 Жостово

Чайник-термос электрический ВАСИЛИСА ВА-5007 «Жостово» имеет внутреннюю ёмкость из нержавеющей стали объемом 4,5 л и может вращаться на основании на 360°. Термопот имеет 3 способа разлива воды: ручной, автоматический и электрический. Многоступенчатая система защиты и множество полезных функций делают термопот удобным и безопасным прибором, очень полезным для домашнего хозяйства.

Отзывы о товаре Термопот Василиса ВА-5007 Жостово




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Характеристики
Бренд
Василиса
Тип товара
Описание
Чайник-термос электрический ВАСИЛИСА ВА-5007 «Жостово» имеет внутреннюю ёмкость из нержавеющей стали объемом 4,5 л и может вращаться на основании на 360°. Термопот имеет 3 способа разлива воды: ручной, автоматический и электрический. Многоступенчатая система защиты и множество полезных функций делают термопот удобным и безопасным прибором, очень полезным для домашнего хозяйства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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