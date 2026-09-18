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Кофемолка Rommelsbacher EKM 300 купить с доставкой в Москве
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Кофемолка Rommelsbacher EKM 300

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Кофемолка Rommelsbacher EKM 300 - фото 1
Кофемолка Rommelsbacher EKM 300 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолки
  • Кофемолка Rommelsbacher EKM 300 - фото 1
  • Кофемолка Rommelsbacher EKM 300 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199294
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Характеристики

Бренд
Rommelsbacher
Тип товара
Кофемолки
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
1.8

Описание товара Кофемолка Rommelsbacher EKM 300

Коническая съемная мельничка из нержавеющей стали, 12 ступеней помола кофе (мокка, эспрессо) от тонкого до грубого. Дозировка — до 10 порций. Съемный контейнер для зерен (объем 220 гр) с крышкой для сохранения аромата

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Характеристики
Бренд
Rommelsbacher
Тип товара
Кофемолки
Описание
Коническая съемная мельничка из нержавеющей стали, 12 ступеней помола кофе (мокка, эспрессо) от тонкого до грубого. Дозировка — до 10 порций. Съемный контейнер для зерен (объем 220 гр) с крышкой для сохранения аромата
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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