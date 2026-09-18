Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196599
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
650
Описание товара Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная
Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL – компактный черный прибор, который можно прикрепить на любое удобное место. Устройство обладает проводным подключением и поддержкой видеосигнала NTSC. Угол обзора при работе достигает 110 градусов, а дополнительной особенностью является отображение понятных парковочных линий.
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Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL – компактный черный прибор, который можно прикрепить на любое удобное место. Устройство обладает проводным подключением и поддержкой видеосигнала NTSC. Угол обзора при работе достигает 110 градусов, а дополнительной особенностью является отображение понятных парковочных линий.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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