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Руль Logitech G29 Driving Force черный купить с доставкой в Москве
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Руль Logitech G29 Driving Force черный

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Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 1
Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 2
Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 3
Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 4
Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 5
Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 6
Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 7
Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 8
Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 9
Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 10
Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровой аксессуар
Тип контроллера
руль
Совместимость
PS3, PS4
Диаметр руля
28
D-Pad (крестовина)
Да
Количество педалей, шт
3
Количество кнопок, шт
14
Коробка передач
нет
  • Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 1
  • Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 2
  • Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 3
  • Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 4
  • Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 5
  • Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 6
  • Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 7
  • Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 8
  • Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 9
  • Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 10
  • Руль Logitech G29 Driving Force черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 460 руб. 
Начислим 392 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196111
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Руль Logitech G29 Driving Force черный
24 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Игровой аксессуар
Тип контроллера
руль
Совместимость
PS3, PS4
Комлектация
Руль + педали
Диаметр руля
28
Максимальный угол поворота (градус)
900
Длина кабеля, м
1.8
Обратная связь
Да
Подрулевые лепестки
Да
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB
D-Pad (крестовина)
Да
Количество педалей, шт
3
Количество кнопок, шт
14
Коробка передач
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х31
Вес, кг.
8.1

Описание товара Руль Logitech G29 Driving Force черный

Руль Logitech G29 отличается расположением всех необходимых элементов управления в близкой доступности пользователя. Индикаторы светодиодного типа предназначены для рекомендаций по переходу на повышенную или пониженную передачу. Переключение происходит без отрыва от экрана с помощью кнопок «+» и «-», а также благодаря кнопке с 24 режимами переключения игровых ситуаций. Синхронизируется с ПК и системами PlayStation 5 и PlayStation 4. Имеет оплетку из кожи, 3 педали из нержавеющей стали и осью с 2 металлическими шарикоподшипниками. Реалистичность движения обеспечивает система обратной связи. Проводной руль Logitech G29 обладает плавной и четкой поворотоспособностью. Встроенный датчик Холла определяет положение рук на руле. Педали обладают прорезиненными ножками от скольжения. Непоколебимость фиксации конструкции обеспечивают мощные зажимы и шурупы. Угол поворота от упора до упора составляет 900 градусов, т.е. руль поворачивается на 2.5 оборота.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Руль Logitech G29 Driving Force черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Игровой аксессуар
Тип контроллера
руль
Совместимость
PS3, PS4
Комлектация
Руль + педали
Диаметр руля
28
Максимальный угол поворота (градус)
900
Длина кабеля, м
1.8
Обратная связь
Да
Подрулевые лепестки
Да
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB
Развернуть
D-Pad (крестовина)
Да
Количество педалей, шт
3
Количество кнопок, шт
14
Коробка передач
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Руль Logitech G29 отличается расположением всех необходимых элементов управления в близкой доступности пользователя. Индикаторы светодиодного типа предназначены для рекомендаций по переходу на повышенную или пониженную передачу. Переключение происходит без отрыва от экрана с помощью кнопок «+» и «-», а также благодаря кнопке с 24 режимами переключения игровых ситуаций. Синхронизируется с ПК и системами PlayStation 5 и PlayStation 4. Имеет оплетку из кожи, 3 педали из нержавеющей стали и осью с 2 металлическими шарикоподшипниками. Реалистичность движения обеспечивает система обратной связи. Проводной руль Logitech G29 обладает плавной и четкой поворотоспособностью. Встроенный датчик Холла определяет положение рук на руле. Педали обладают прорезиненными ножками от скольжения. Непоколебимость фиксации конструкции обеспечивают мощные зажимы и шурупы. Угол поворота от упора до упора составляет 900 градусов, т.е. руль поворачивается на 2.5 оборота.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Руль Logitech G29 Driving Force черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 24460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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