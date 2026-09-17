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Уличный светильник Arte lamp A8262AL-1SS купить с доставкой в Москве
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Уличный светильник Arte lamp A8262AL-1SS

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Уличный светильник Arte lamp A8262AL-1SS - фото 1
Уличный светильник Arte lamp A8262AL-1SS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светильник уличный настенный
  • Уличный светильник Arte lamp A8262AL-1SS - фото 1
  • Уличный светильник Arte lamp A8262AL-1SS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
1 400 руб.  1 592 руб. 

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В наличии
Код товара: 173358
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Уличный светильник Arte lamp A8262AL-1SS
1 400 руб. -12%
1 592 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Светильник уличный настенный
Высота, см
25
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
20
Материал основания
нержавеющая сталь
Материал плафона
поликарбонат
Стиль
модерн
Тип осветительного прибора
настенный
Тип цоколя
E27
Ширина, см
8
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
41х9х9
Вес, г.
520

Описание товара Уличный светильник Arte lamp A8262AL-1SS

Уличный настенный светильник Arte Lamp в стиле модерн — выразительное и функциональное решение для наружного освещения. Основание из нержавеющей стали придаёт модели современный характер, а лаконичный дизайн гармонично смотрится в актуальных архитектурных пространствах. Светильник рассчитан на одну лампу с цоколем E27 максимальной мощностью 20 Вт. Такой формат позволяет подобрать подходящий источник света и создать комфортное освещение уличной зоны. Arte Lamp — стильная деталь, которая добавит фасаду аккуратный современный акцент.

Отзывы о товаре Уличный светильник Arte lamp A8262AL-1SS




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Светильник уличный настенный
Высота, см
25
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
20
Материал основания
нержавеющая сталь
Материал плафона
поликарбонат
Стиль
модерн
Тип осветительного прибора
настенный
Тип цоколя
E27
Ширина, см
8
Страна производитель
Италия
Описание
Уличный настенный светильник Arte Lamp в стиле модерн — выразительное и функциональное решение для наружного освещения. Основание из нержавеющей стали придаёт модели современный характер, а лаконичный дизайн гармонично смотрится в актуальных архитектурных пространствах. Светильник рассчитан на одну лампу с цоколем E27 максимальной мощностью 20 Вт. Такой формат позволяет подобрать подходящий источник света и создать комфортное освещение уличной зоны. Arte Lamp — стильная деталь, которая добавит фасаду аккуратный современный акцент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уличный светильник Arte lamp A8262AL-1SS - этот товар вы можете купить по цене 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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