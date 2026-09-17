Top.Mail.Ru
Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 1
Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 2
Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 3
Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 4
Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 5
Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 6
Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный универсальный
  • Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 1
  • Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 2
  • Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 3
  • Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 4
  • Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 5
  • Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 6
  • Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167005
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Держатель автомобильный универсальный
Место установки
на подголовник
Материал
комбинированный
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
310

Описание товара Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный

Автомобильный держатель для планшетов с диагональю экрана от 7 до 11 дюймов, устанавливаемое на подголовник сиденья. Поворот на 360 градусов позволяет быстро подобрать удобный угол обзора. Надежная фиксация с помощью четырех лапок.

Отзывы о товаре Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Держатель автомобильный универсальный
Место установки
на подголовник
Материал
комбинированный
Описание
Автомобильный держатель для планшетов с диагональю экрана от 7 до 11 дюймов, устанавливаемое на подголовник сиденья. Поворот на 360 градусов позволяет быстро подобрать удобный угол обзора. Надежная фиксация с помощью четырех лапок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...