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Радар-детектор Silverstone F1 FUJI купить с доставкой в Москве
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Радар-детектор Silverstone F1 FUJI

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Радар-детектор Silverstone F1 FUJI - фото 1
Радар-детектор Silverstone F1 FUJI - фото 2
Радар-детектор Silverstone F1 FUJI - фото 3
Радар-детектор Silverstone F1 FUJI - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радар-детектор
  • Радар-детектор Silverstone F1 FUJI - фото 1
  • Радар-детектор Silverstone F1 FUJI - фото 2
  • Радар-детектор Silverstone F1 FUJI - фото 3
  • Радар-детектор Silverstone F1 FUJI - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150712
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Радар-детектор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х7
Вес, г.
272

Описание товара Радар-детектор Silverstone F1 FUJI

Актуальным прибором для любого автомобилиста станет радар-детектор Silverstone F1 Fuji. Эта модель является серьезным конкурентом для популярных дорогих радаров, поскольку отличается лояльной ценой и совокупностью полезных характеристик. Прибор адаптирован полностью под специфику российских дорог. С таким устройством можно не бояться набирать скорость, ведь радар сообщит заблаговременно о находящейся впереди патрульной машине. Silverstone F1 Fuji – это бюджетная модель, принадлежащая к приборам для распознавания на дороге «ловушек». Радар-детектор оснащен специальными присосками для размещения на лобовом стекле. Кроме того, его можно положить на приборную панель, разместив на коврике. Облегчает управление прибором голосовое сопровождение. Эту функцию можно отключить и следовать только картинке.

Видео:

https://youtu.be/oTEQbRaYtDQ

Отзывы о товаре Радар-детектор Silverstone F1 FUJI




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Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Радар-детектор
Страна производитель
Китай
Описание
Актуальным прибором для любого автомобилиста станет радар-детектор Silverstone F1 Fuji. Эта модель является серьезным конкурентом для популярных дорогих радаров, поскольку отличается лояльной ценой и совокупностью полезных характеристик. Прибор адаптирован полностью под специфику российских дорог. С таким устройством можно не бояться набирать скорость, ведь радар сообщит заблаговременно о находящейся впереди патрульной машине. Silverstone F1 Fuji – это бюджетная модель, принадлежащая к приборам для распознавания на дороге «ловушек». Радар-детектор оснащен специальными присосками для размещения на лобовом стекле. Кроме того, его можно положить на приборную панель, разместив на коврике. Облегчает управление прибором голосовое сопровождение. Эту функцию можно отключить и следовать только картинке.

Видео:

https://youtu.be/oTEQbRaYtDQ
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Отзывы


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