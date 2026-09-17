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Характеристики
Тип товара
Радар-детектор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150712
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Описание товара Радар-детектор Silverstone F1 FUJI
Актуальным прибором для любого автомобилиста станет радар-детектор Silverstone F1 Fuji. Эта модель является серьезным конкурентом для популярных дорогих радаров, поскольку отличается лояльной ценой и совокупностью полезных характеристик. Прибор адаптирован полностью под специфику российских дорог. С таким устройством можно не бояться набирать скорость, ведь радар сообщит заблаговременно о находящейся впереди патрульной машине. Silverstone F1 Fuji – это бюджетная модель, принадлежащая к приборам для распознавания на дороге «ловушек». Радар-детектор оснащен специальными присосками для размещения на лобовом стекле. Кроме того, его можно положить на приборную панель, разместив на коврике. Облегчает управление прибором голосовое сопровождение. Эту функцию можно отключить и следовать только картинке.
Актуальным прибором для любого автомобилиста станет радар-детектор Silverstone F1 Fuji. Эта модель является серьезным конкурентом для популярных дорогих радаров, поскольку отличается лояльной ценой и совокупностью полезных характеристик. Прибор адаптирован полностью под специфику российских дорог. С таким устройством можно не бояться набирать скорость, ведь радар сообщит заблаговременно о находящейся впереди патрульной машине. Silverstone F1 Fuji – это бюджетная модель, принадлежащая к приборам для распознавания на дороге «ловушек». Радар-детектор оснащен специальными присосками для размещения на лобовом стекле. Кроме того, его можно положить на приборную панель, разместив на коврике. Облегчает управление прибором голосовое сопровождение. Эту функцию можно отключить и следовать только картинке.
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