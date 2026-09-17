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Усилитель Pioneer GM-A4704 купить с доставкой в Москве
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Усилитель Pioneer GM-A4704

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Усилитель Pioneer GM-A4704
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149443
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
130
Мощность на канал (4 Ом), Вт
40
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
20
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
94
Фильтры
НЧ
Пульт ДУ
нет
Размеры в упаковке, см
40х27х11
Вес, кг.
2.65

Описание товара Усилитель Pioneer GM-A4704

Сочетание прекрасного дизайна и огромной мощности. Этот усилитель предлагает вам полную свободу и отсутствие любых помех.

Отзывы о товаре Усилитель Pioneer GM-A4704




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
130
Мощность на канал (4 Ом), Вт
40
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
20
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
94
Фильтры
НЧ
Пульт ДУ
нет
Описание
Сочетание прекрасного дизайна и огромной мощности. Этот усилитель предлагает вам полную свободу и отсутствие любых помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Pioneer GM-A4704 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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