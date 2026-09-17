Подкапотный блок SL R6
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары к сигнализациям
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 148570
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары к сигнализациям
GSM/GPRS-модуль
нет
Брелок в комплекте
нет
Брелок с ЖК дисплеем
нет
Датчик наклона
нет
Датчик удара (G-сенсор)
нет
Дистанционный запуск двигателя
нет
Обратная связь
нет
Производство
Россия
Режим Анти Hi-Jack
нет
Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
нет
Соединительные провода в комплекте
нет
Функция антисканер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х5
Вес, г.
300
Описание товара Подкапотный блок SL R6
Беспроводной подкапотный блок для надёжной защиты капота, блокировки двигателя, отслеживания состояния подкапотных цепей и температуры двигателя. Обеспечивает надёжную защиту и интеллектуальное управление замком капота.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аксессуары к сигнализациям
GSM/GPRS-модуль
нет
Брелок в комплекте
нет
Брелок с ЖК дисплеем
нет
Датчик наклона
нет
Датчик удара (G-сенсор)
нет
Дистанционный запуск двигателя
нет
Обратная связь
нет
Производство
Россия
Режим Анти Hi-Jack
нет
Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
нет
Развернуть
Соединительные провода в комплекте
нет
Функция антисканер
нет
Страна производитель
Китай
Беспроводной подкапотный блок для надёжной защиты капота, блокировки двигателя, отслеживания состояния подкапотных цепей и температуры двигателя. Обеспечивает надёжную защиту и интеллектуальное управление замком капота.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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