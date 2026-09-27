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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
34 191 руб.
42 750
руб.
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Описание товара Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14
Нагреватель уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-14 — мобильное тепловое оборудование, обеспечивающее комфортный отдых на свежем воздухе. Такая техника широко используется как в общественных местах, так и на частных территориях. Наличие колесиков позволяет быстро переместить агрегат в любую точку ровной площадки. За устойчивость отвечает встроенная защита от опрокидывания. Прибор греет не только качественно, но и эффектно: пламя высотой до 1,5 м горит внутри колбы из термоустойчивого закаленного стекла. Особенности Корпус изготовлен из жаропрочной стали AISI 430. Система работает на газу (пропан или бутан), расход которого можно регулировать. В процессе эксплуатации нагреватель выделяет до 13 кВт тепла. В верхней части прибора установлен дожигатель несгоревшего топлива. Наличие этого устройства увеличивает тепловую мощность и способствует продлению срока эксплуатации колбы. Стекло закрыто решетками, которые всегда остаются прохладными, оберегая от случайного соприкосновения с горячей поверхностью. Если нагреватель наклонится более чем на 45 градусов или начнет чадить сверх установленной нормы, подача газа автоматически прекратится. Внимание! Товар весом более 25 кг. необходимо перемещать минимум двумя людьми или с помощью механизированного оборудования.
Нагреватель уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-14 — мобильное тепловое оборудование, обеспечивающее комфортный отдых на свежем воздухе. Такая техника широко используется как в общественных местах, так и на частных территориях. Наличие колесиков позволяет быстро переместить агрегат в любую точку ровной площадки. За устойчивость отвечает встроенная защита от опрокидывания. Прибор греет не только качественно, но и эффектно: пламя высотой до 1,5 м горит внутри колбы из термоустойчивого закаленного стекла. Особенности Корпус изготовлен из жаропрочной стали AISI 430. Система работает на газу (пропан или бутан), расход которого можно регулировать. В процессе эксплуатации нагреватель выделяет до 13 кВт тепла. В верхней части прибора установлен дожигатель несгоревшего топлива. Наличие этого устройства увеличивает тепловую мощность и способствует продлению срока эксплуатации колбы. Стекло закрыто решетками, которые всегда остаются прохладными, оберегая от случайного соприкосновения с горячей поверхностью. Если нагреватель наклонится более чем на 45 градусов или начнет чадить сверх установленной нормы, подача газа автоматически прекратится. Внимание! Товар весом более 25 кг. необходимо перемещать минимум двумя людьми или с помощью механизированного оборудования.
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 – стоимость товара 34191 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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