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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14

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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 - фото 1
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 - фото 2
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 - фото 3
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 - фото 4
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
34 191 руб.  42 750 руб. 

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32 481 руб. 

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В наличии
Код товара: 136997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14
34 191 руб. -20%
42 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Тип нагревательного элемента
керамический
Тип установки
напольный
Отключение при опрокидывании
Да
Регулировка мощности
да
Ручка для переноски
да
Комлектация
Редуктор давления, гибкий шланг
Защита от перегрева
да
Мощность обогрева, Вт
13000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.62х0.27
Вес, кг.
34

Описание товара Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14

Нагреватель уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-14 — мобильное тепловое оборудование, обеспечивающее комфортный отдых на свежем воздухе. Такая техника широко используется как в общественных местах, так и на частных территориях. Наличие колесиков позволяет быстро переместить агрегат в любую точку ровной площадки. За устойчивость отвечает встроенная защита от опрокидывания. Прибор греет не только качественно, но и эффектно: пламя высотой до 1,5 м горит внутри колбы из термоустойчивого закаленного стекла. Особенности Корпус изготовлен из жаропрочной стали AISI 430. Система работает на газу (пропан или бутан), расход которого можно регулировать. В процессе эксплуатации нагреватель выделяет до 13 кВт тепла. В верхней части прибора установлен дожигатель несгоревшего топлива. Наличие этого устройства увеличивает тепловую мощность и способствует продлению срока эксплуатации колбы. Стекло закрыто решетками, которые всегда остаются прохладными, оберегая от случайного соприкосновения с горячей поверхностью. Если нагреватель наклонится более чем на 45 градусов или начнет чадить сверх установленной нормы, подача газа автоматически прекратится. Внимание! Товар весом более 25 кг. необходимо перемещать минимум двумя людьми или с помощью механизированного оборудования.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Тип нагревательного элемента
керамический
Тип установки
напольный
Отключение при опрокидывании
Да
Регулировка мощности
да
Ручка для переноски
да
Комлектация
Редуктор давления, гибкий шланг
Защита от перегрева
да
Мощность обогрева, Вт
13000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Страна производитель
Китай
Описание
Нагреватель уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-14 — мобильное тепловое оборудование, обеспечивающее комфортный отдых на свежем воздухе. Такая техника широко используется как в общественных местах, так и на частных территориях. Наличие колесиков позволяет быстро переместить агрегат в любую точку ровной площадки. За устойчивость отвечает встроенная защита от опрокидывания. Прибор греет не только качественно, но и эффектно: пламя высотой до 1,5 м горит внутри колбы из термоустойчивого закаленного стекла. Особенности Корпус изготовлен из жаропрочной стали AISI 430. Система работает на газу (пропан или бутан), расход которого можно регулировать. В процессе эксплуатации нагреватель выделяет до 13 кВт тепла. В верхней части прибора установлен дожигатель несгоревшего топлива. Наличие этого устройства увеличивает тепловую мощность и способствует продлению срока эксплуатации колбы. Стекло закрыто решетками, которые всегда остаются прохладными, оберегая от случайного соприкосновения с горячей поверхностью. Если нагреватель наклонится более чем на 45 градусов или начнет чадить сверх установленной нормы, подача газа автоматически прекратится. Внимание! Товар весом более 25 кг. необходимо перемещать минимум двумя людьми или с помощью механизированного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Machine BOGH-14 – стоимость товара 34191 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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