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Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3T купить с доставкой в Москве
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Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3T

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Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3T - фото 1
Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3T - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловые завесы
Применение
Для дома, Для дачи, Для дверей
Варианты монтажа
напольный, настенный
Максимальная мощность, кВт
3
Производительность, м3/ч
400
Управление
механическое
  • Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3T - фото 1
  • Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3T - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
9 206 руб.  12 700 руб. 

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8 746 руб. 

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В наличии
Код товара: 136957
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3T
9 206 руб. -28%
12 700 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловые завесы
Применение
Для дома, Для дачи, Для дверей
Варианты монтажа
напольный, настенный
Максимальная мощность, кВт
3
Производительность, м3/ч
400
Управление
механическое
Таймер
нет
Напряжение
220 В
Цвет
белый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х23х15
Вес, кг.
6

Описание товара Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3T

Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3T - применяется для защиты стандартных дверей шириной до 80 см и высотой до 2,2 метров. Завеса работает в трех режимах тепловой мощности – «режим вентиляции», «половина мощности», «полная мощность». Модель оснащена встроенным регулировочным термостатом, который позволяет поддерживать нужную температуру в помещении. Преимущества: Тепловая завеса на 3 кВт с терморегулятором для поддержания нужной температуры Вентиляция без нагрева и 2 режима мощности Пылевлагозащищенные клавиши с индикацией Подключение в обычную розетку Долговечное глянцевое полимерное покрытие с предварительной антикоррозийной обработкой корпуса Универсальная завеса для широкой целевой аудитории Комплектация: Тепловая завеса Руководство по эксплуатации Упаковка

Отзывы о товаре Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3T

Источник: Яндекс Маркет
14.08.2018
Андрей Каримов

Достоинства:
1. Кнопки включения не выйдут из строя из-за случайного попадания влаги и оседания на них пыли, поскольку они сделаны с пылевлагозащитными.
2. Я не тратил часть своего бюджета на установку завесы, так как смог самостоятельно прикрепить ее над дверью с помощью двух винтов.
3. Мне нравится, что не нужно для нее дополнительного оборудования, достаточно включить завесу в розетку.

Недостатки:
Неудобное кнопочное управление, с пультом было бы лучше.

Комментарий:
В моем маркете за температурой воздуха помогает следить завеса, которая не допускает попадания летом горячего, а зимой холодного воздуха. Поддерживать нужные выставленные градусы помогает терморегулятор.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2018
Даниил Боголепов

Достоинства:
- Простой монтаж с подключением в розетку на 220 В
- Режим половинной мощности
- Простой монтаж

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Зимой завеса эффективно отделяла поступление холода в магазин, плюс дополнительный обогрев помещения. Летом значительно блокирует поступление теплого воздуха, практически не залетают насекомые, меньше пыли.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловые завесы
Применение
Для дома, Для дачи, Для дверей
Варианты монтажа
напольный, настенный
Максимальная мощность, кВт
3
Производительность, м3/ч
400
Управление
механическое
Таймер
нет
Напряжение
220 В
Цвет
белый
Страна производитель
Россия
Описание
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3T - применяется для защиты стандартных дверей шириной до 80 см и высотой до 2,2 метров. Завеса работает в трех режимах тепловой мощности – «режим вентиляции», «половина мощности», «полная мощность». Модель оснащена встроенным регулировочным термостатом, который позволяет поддерживать нужную температуру в помещении. Преимущества: Тепловая завеса на 3 кВт с терморегулятором для поддержания нужной температуры Вентиляция без нагрева и 2 режима мощности Пылевлагозащищенные клавиши с индикацией Подключение в обычную розетку Долговечное глянцевое полимерное покрытие с предварительной антикоррозийной обработкой корпуса Универсальная завеса для широкой целевой аудитории Комплектация: Тепловая завеса Руководство по эксплуатации Упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2018
Андрей Каримов

Достоинства:
1. Кнопки включения не выйдут из строя из-за случайного попадания влаги и оседания на них пыли, поскольку они сделаны с пылевлагозащитными.
2. Я не тратил часть своего бюджета на установку завесы, так как смог самостоятельно прикрепить ее над дверью с помощью двух винтов.
3. Мне нравится, что не нужно для нее дополнительного оборудования, достаточно включить завесу в розетку.

Недостатки:
Неудобное кнопочное управление, с пультом было бы лучше.

Комментарий:
В моем маркете за температурой воздуха помогает следить завеса, которая не допускает попадания летом горячего, а зимой холодного воздуха. Поддерживать нужные выставленные градусы помогает терморегулятор.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2018
Даниил Боголепов

Достоинства:
- Простой монтаж с подключением в розетку на 220 В
- Режим половинной мощности
- Простой монтаж

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Зимой завеса эффективно отделяла поступление холода в магазин, плюс дополнительный обогрев помещения. Летом значительно блокирует поступление теплого воздуха, практически не залетают насекомые, меньше пыли.


Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3T - этот товар вы можете купить по цене 9206 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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