Наушники Sennheiser HD 650
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 135288
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х16х8
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Sennheiser HD 650
Проводные наушники. Максимальная мощность 500 мВт. Чувствительность 103 дБ. Вес 260 г.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Достоинства:
Чистейший звук---высокие хрустальные, басы чистейшие без гула. Стереопанорама широкая---звук находится перед головой, тогда как у наушников закрытого типа звук находится над головой. Очень достойный провод, да и вся конструкция наушников солидная.
Недостатки:
Недостатков за эти деньги нет. Хотелось бы побольше баса, но для этого есть тембры. Сравнивал с KOSS Porta Pro---получилось, что коссы более бубнят и заваливают крайние( ультра ) высокие частоты, да и бас немного смазан, гулкий и ограничен в инфранизком диапазоне, хотя я ими восхищаюсь до сих пор.
Комментарий:
Лежат без дела Audio Technika-500--ii Pro . Противный глухой звук без намека на высокие частоты, но в басе играют мягко и низко, хотя в три раза дороже Коссов. Хотите иметь чистый неискаженный и не приукрашенный звук, то покупайте Зенхи. Потому что сопротивление 300 ом с гаджетами играют тихо--учтите это. Чем меньше сопротивление, тем громче играют наушники, но возрастают динамические искажения. Очень подойдут Зенхи для тех, кто занимается сведением и режиссурой музыки. Занимаюсь музыкой и ремонтом аппаратуры 50 лет, поэтому можете мне поверить! С почтением Виктор Лысенко.
Наушники Sennheiser HD 650 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Sennheiser HD 650
Достоинства:
Чистейший звук---высокие хрустальные, басы чистейшие без гула. Стереопанорама широкая---звук находится перед головой, тогда как у наушников закрытого типа звук находится над головой. Очень достойный провод, да и вся конструкция наушников солидная.
Недостатки:
Недостатков за эти деньги нет. Хотелось бы побольше баса, но для этого есть тембры. Сравнивал с KOSS Porta Pro---получилось, что коссы более бубнят и заваливают крайние( ультра ) высокие частоты, да и бас немного смазан, гулкий и ограничен в инфранизком диапазоне, хотя я ими восхищаюсь до сих пор.
Комментарий:
Лежат без дела Audio Technika-500--ii Pro . Противный глухой звук без намека на высокие частоты, но в басе играют мягко и низко, хотя в три раза дороже Коссов. Хотите иметь чистый неискаженный и не приукрашенный звук, то покупайте Зенхи. Потому что сопротивление 300 ом с гаджетами играют тихо--учтите это. Чем меньше сопротивление, тем громче играют наушники, но возрастают динамические искажения. Очень подойдут Зенхи для тех, кто занимается сведением и режиссурой музыки. Занимаюсь музыкой и ремонтом аппаратуры 50 лет, поэтому можете мне поверить! С почтением Виктор Лысенко.