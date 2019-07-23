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Наушники Sennheiser HD 25 Plus купить с доставкой в Москве
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Наушники Sennheiser HD 25 Plus

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Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото 2
Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото 3
Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото 4
Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото 5
Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото 1
  • Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото 2
  • Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото 3
  • Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото 4
  • Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото 5
  • Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
20 460 руб.  27 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 135283
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х8
Вес, г.
490

Описание товара Наушники Sennheiser HD 25 Plus

Наушники Sennheiser — это идеальное сочетание качества звука и комфорта. Эти накладные наушники выполнены в стильном черном цвете и отличаются прочной конструкцией, что делает их надежным спутником для ежедневного использования. Основной особенностью является возможность отсоединения кабеля, что обеспечивает дополнительное удобство в хранении и переноске. С длиной кабеля 1,5 метра вы получите достаточную свободу передвижения, подключая наушники к различным устройствам. Подключение осуществляется через стандартный разъём jack 3.5 мм, что обеспечивает совместимость с широким спектром аудиоаппаратуры. Эти проводные наушники от известного бренда Sennheiser гарантируют высокое качество звука, обеспечивая глубокие басы и четкие высокие частоты. Они идеально подходят как для прослушивания музыки, так и для просмотра фильмов или игр, предоставляя возможность полностью окунуться в мир звуков.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser HD 25 Plus

Источник: Яндекс Маркет
23.07.2019
Пудовкин Даниил

Достоинства:
Звук очень хорош - детальный, частоты сбалансированы.
Сопротивление 70 Ом, но вполне себе звучит даже с айфоном 7.

Недостатки:
Давят на уши. Думаю, это дело привычки и следствие хорошей шумоизоляции.

Комментарий:
Это легендарная модель, особо нечего говорить.



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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Sennheiser — это идеальное сочетание качества звука и комфорта. Эти накладные наушники выполнены в стильном черном цвете и отличаются прочной конструкцией, что делает их надежным спутником для ежедневного использования. Основной особенностью является возможность отсоединения кабеля, что обеспечивает дополнительное удобство в хранении и переноске. С длиной кабеля 1,5 метра вы получите достаточную свободу передвижения, подключая наушники к различным устройствам. Подключение осуществляется через стандартный разъём jack 3.5 мм, что обеспечивает совместимость с широким спектром аудиоаппаратуры. Эти проводные наушники от известного бренда Sennheiser гарантируют высокое качество звука, обеспечивая глубокие басы и четкие высокие частоты. Они идеально подходят как для прослушивания музыки, так и для просмотра фильмов или игр, предоставляя возможность полностью окунуться в мир звуков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2019
Пудовкин Даниил

Достоинства:
Звук очень хорош - детальный, частоты сбалансированы.
Сопротивление 70 Ом, но вполне себе звучит даже с айфоном 7.

Недостатки:
Давят на уши. Думаю, это дело привычки и следствие хорошей шумоизоляции.

Комментарий:
Это легендарная модель, особо нечего говорить.


Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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