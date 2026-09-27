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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5 купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5 - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5 - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5 - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
13 861 руб.  16 630 руб. 

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13 168 руб. 

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В наличии
Код товара: 133114
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5
13 861 руб. -17%
16 630 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.38х0.33х0.08
Вес, кг.
7.6

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5

Мощные инфракрасные обогреватели для направленного обогрева в любых условиях. Применяется для промышленных и складских помещений, цехов, ангаров, гаражей, выставочных и спортивных залов, открытых площадок, строительных объектов, помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. В технологических процессах нагрева и сушки материалов.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Мощные инфракрасные обогреватели для направленного обогрева в любых условиях. Применяется для промышленных и складских помещений, цехов, ангаров, гаражей, выставочных и спортивных залов, открытых площадок, строительных объектов, помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. В технологических процессах нагрева и сушки материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-4.5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13861 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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