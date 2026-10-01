Pioneer DMH-A345BT Автомагнитола
Оригинальный товар
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Характеристики
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.8
Сенсорный дисплей
да
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб.
В наличии
Код товара: 750780
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24 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.8
Сенсорный дисплей
да
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAVE, FLAC, AAC, WMV, MPEG4, MOV, MPEG1/2
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
нет
Индикация входящего звонка
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Pioneer DMH-A345BT Автомагнитола
Автопроигрыватель Pioneer DMH-A345BT с лаконичным дизайном и типоразмером 2 DIN оснащен LCD-дисплеем 6.8” с сенсорным управлением и яркой подсветкой. Передняя панель дополнена разъемами AUX и USB для воспроизведения музыки с накопителей. Встроенный модуль Bluetooth позволяет настраивать совместную работу со смартфоном, в том числе для совершения телефонных звонков по громкой связи. Pioneer DMH-A345BT допускает подключение камеры заднего вида, настройку управления с помощью руля. Модель дополнена ТВ-тюнером, поддержкой радио в диапазонах AM и FM с возможностью сохранения 30 любимых станций. Эквалайзер позволяет настраивать звучание на ваш вкус.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.8
Сенсорный дисплей
да
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
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Читаемые форматы
MP3, WMA, WAVE, FLAC, AAC, WMV, MPEG4, MOV, MPEG1/2
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
нет
Индикация входящего звонка
Да
Страна производитель
Китай
Автопроигрыватель Pioneer DMH-A345BT с лаконичным дизайном и типоразмером 2 DIN оснащен LCD-дисплеем 6.8” с сенсорным управлением и яркой подсветкой. Передняя панель дополнена разъемами AUX и USB для воспроизведения музыки с накопителей. Встроенный модуль Bluetooth позволяет настраивать совместную работу со смартфоном, в том числе для совершения телефонных звонков по громкой связи. Pioneer DMH-A345BT допускает подключение камеры заднего вида, настройку управления с помощью руля. Модель дополнена ТВ-тюнером, поддержкой радио в диапазонах AM и FM с возможностью сохранения 30 любимых станций. Эквалайзер позволяет настраивать звучание на ваш вкус.
Pioneer DMH-A345BT Автомагнитола - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 24990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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