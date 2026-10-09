Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р43
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
серый, черный
Мощность
7800
Тип управления
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 610 руб.
В наличии
Код товара: 730010
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
19 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
серый, черный
Мощность
7800
Тип управления
механическое
Размер ниши для встраивания
55.4 x 5 x 48.6 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60 x 52.5 x 10 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
14.5
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р43
Варочные панели GEFEST представляют собой стильное и надежное решение для современной кухни. Изготовленные в Беларуси, эти панели от известного бренда GEFEST сочетают в себе высокое качество и функциональность. Газовая варочная панель выполнена из прочного закаленного стекла, что обеспечивает как эстетичность, так и легкость в уходе. С механическим типом управления использование панели станет интуитивно понятным, а серебристый и черный цвет корпуса легко впишутся в интерьер любой кухни. Обладая четырьмя конфорками, варочная панель GEFEST обеспечивает достаточную мощность в 7800 Вт для быстрого приготовления разнообразных блюд. Надежность и продуманный дизайн делают эту модель отличным выбором для практичных и стильных пользователей.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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Бренд
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
серый, черный
Мощность
7800
Тип управления
механическое
Размер ниши для встраивания
55.4 x 5 x 48.6 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60 x 52.5 x 10 см
Страна производитель
Беларусь
Варочные панели GEFEST представляют собой стильное и надежное решение для современной кухни. Изготовленные в Беларуси, эти панели от известного бренда GEFEST сочетают в себе высокое качество и функциональность. Газовая варочная панель выполнена из прочного закаленного стекла, что обеспечивает как эстетичность, так и легкость в уходе. С механическим типом управления использование панели станет интуитивно понятным, а серебристый и черный цвет корпуса легко впишутся в интерьер любой кухни. Обладая четырьмя конфорками, варочная панель GEFEST обеспечивает достаточную мощность в 7800 Вт для быстрого приготовления разнообразных блюд. Надежность и продуманный дизайн делают эту модель отличным выбором для практичных и стильных пользователей.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р43 - стоимость товара 19610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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