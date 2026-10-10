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Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 330 руб. 
В наличии
Код товара: 752098
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST
20 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Вес, г.
5

Описание товара Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST

Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST

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Характеристики
Бренд
GEFEST
Описание
Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20330 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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