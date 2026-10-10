Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 330 руб.
В наличии
Код товара: 752098
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
20 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST
Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 610 руб.4903 руб. в СплитГазовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р43
-
В наличииЦена 19 610 руб.4903 руб. в СплитГазовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53
-
В наличииЦена 19 640 руб.4910 руб. в СплитГазовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая
-
В наличииЦена 19 900 руб.4975 руб. в СплитГазовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный
-
В наличииЦена 20 520 руб.5130 руб. в СплитГазовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12
-
В наличииЦена 20 520 руб.5130 руб. в СплитГазовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56
-
В наличииЦена 21 320 руб.5330 руб. в СплитИндукционная варочная панель Midea MIH65783F
-
В наличииЦена 22 370 руб.5593 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 22 500 руб.5625 руб. в СплитИндукционная варочная панель Maunfeld EVI.292-WH белая
-
В наличииЦена 23 140 руб.5785 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Samsung NZ64T3536DK/WT
-
В наличииЦена 24 900 руб.6225 руб. в СплитИндукционная варочная панель Maunfeld EVI.453-BG бежевая
-
В наличииЦена 26 740 руб.6685 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20330 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газовая варочная поверхность PVG 2231-10 K12 14874001 GEFEST