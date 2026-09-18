Top.Mail.Ru
Клемма акустическая ACV RM37-1406 синий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клемма акустическая ACV RM37-1406 синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клемма акустическая ACV RM37-1406 синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клеммы и держатели предохранителя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306301
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Клеммы и держатели предохранителя
Особенности
15A / 16-14 AWG, 100 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х2
Вес, г.
120

Описание товара Клемма акустическая ACV RM37-1406 синий

Клемма акустическая металлическая, луженная, изоляция-ПВХ, W=3,2 мм

Отзывы о товаре Клемма акустическая ACV RM37-1406 синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Клеммы и держатели предохранителя
Особенности
15A / 16-14 AWG, 100 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Клемма акустическая металлическая, луженная, изоляция-ПВХ, W=3,2 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клемма акустическая ACV RM37-1406 синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...