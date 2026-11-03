МФУ Epson Stylus M3170
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Характеристики
Описание товара МФУ Epson Stylus M3170
МФУ струйное Epson M3170 ориентировано на удовлетворение потребностей внушительной офисной группы, поскольку скорость его печати достигает 39 страниц за минуту. Быстрый выбор параметров обеспечит встроенный дисплей и тактовые элементы управления. Чтобы минимизировать расход бумаги, достаточно активировать функцию двусторонней печати. С моделью Epson M3170 вам не доведется столкнуться с появлением искажений на готовых документах, ведь максимальное разрешение печати и сканирования увеличено до 1200х2400 dpi. О замене расходных материалов пользователю не придется задумываться на протяжении длительного времени, ведь производитель позаботился о значительном увеличении их ресурса. МФУ осуществляет качественную печать как на бумаге и конвертах, так и на всевозможных карточках.
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