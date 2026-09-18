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Модуль обхода штатного иммобилайзера SKY BIS-07 купить с доставкой в Москве
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Модуль обхода штатного иммобилайзера SKY BIS-07

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Модуль обхода штатного иммобилайзера SKY BIS-07 - фото 1
Модуль обхода штатного иммобилайзера SKY BIS-07 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Модуль обхода штатного иммобилайзера SKY BIS-07 - фото 1
  • Модуль обхода штатного иммобилайзера SKY BIS-07 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 252507
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Характеристики

Бренд
SKY
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х4
Вес, г.
500

Описание товара Модуль обхода штатного иммобилайзера SKY BIS-07

Обходчик штатного иммобилайзера, совместимый с любыми автомобилями и охранными системами. Он имеет продуманную конструкцию и исполнен в прочном пластиковом корпусе, который может вместить даже длинный ключ марки Honda размерами 92 мм. Часто установка такого модуля является необходимостью: из-за климатических условий многие автовладельцы активно используют функцию дистанционного запуска, особенно в зимнее время.

Отзывы о товаре Модуль обхода штатного иммобилайзера SKY BIS-07




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Характеристики
Бренд
SKY
Страна производитель
Китай
Описание
Обходчик штатного иммобилайзера, совместимый с любыми автомобилями и охранными системами. Он имеет продуманную конструкцию и исполнен в прочном пластиковом корпусе, который может вместить даже длинный ключ марки Honda размерами 92 мм. Часто установка такого модуля является необходимостью: из-за климатических условий многие автовладельцы активно используют функцию дистанционного запуска, особенно в зимнее время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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