Автоакустика Morel MAXIMO ULTRA 502 COAX
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Характеристики
Описание товара Автоакустика Morel MAXIMO ULTRA 502 COAX
Следуя философии компании, Morel выпустила акустику высокого качества, которая имеет некоторые из инновационных технологий компании и новых решений в конструкции. Их типоразмер позволяет легко их установить в штатные места. Твитеры Maximo - 25 мм (1 ), разработаны специально для Maximo Ultra. Конструкция устанавливает новые стандарты мощности обработки и низкий уровень искажений для этого ценового уровня, обеспечивая при этом приятное музыкальное воспроизведение звука. Его четыре варианта монтажа делают установку без усилий и без проблем. НЧ-динамик имеет полноценный ферритовый магнит, который обеспечивает повышенную магнитного потока по сравнению с предшествующим, более высокий рейтинг мощности и, лучшую эффективность. Новые диффузоры из специальной бумаги с широкими подвесами обеспечивают высокое линейное перемещение во время воспроизведения низких частот, тем самым уменьшая искажения и увеличивая динамику.
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