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Мидбасовый автомобильный динамик Best Balance R6, 16,5 см, 4 Ом, с защитными сетками купить с доставкой в Москве
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Мидбасовый автомобильный динамик Best Balance R6, 16,5 см, 4 Ом, с защитными сетками

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 730 руб. 
В наличии
Код товара: 751823
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мидбасовый автомобильный динамик Best Balance R6, 16,5 см, 4 Ом, с защитными сетками
14 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Best Balance
Вес, г.
5

Описание товара Мидбасовый автомобильный динамик Best Balance R6, 16,5 см, 4 Ом, с защитными сетками

Мидбасовый автомобильный динамик Best Balance R6, 16,5 см, 4 Ом, с защитными сетками

Отзывы о товаре Мидбасовый автомобильный динамик Best Balance R6, 16,5 см, 4 Ом, с защитными сетками




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Характеристики
Бренд
Best Balance
Описание
Мидбасовый автомобильный динамик Best Balance R6, 16,5 см, 4 Ом, с защитными сетками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мидбасовый автомобильный динамик Best Balance R6, 16,5 см, 4 Ом, с защитными сетками - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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