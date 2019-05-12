Автомобильный монитор SKY MA-43, 4.3"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%1 290 руб. 2 899 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149398
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный монитор
DVD-проигрыватель
нет
MP3-проигрыватель
нет
TV-тюнер
нет
Аудиовходы
линейный
Видеовходы
композитный
Диагональ, дюйм
4
Комплектация
Монитор, кабель для подключения, адаптер 12В, руководство пользователя
Поддержка стандартов
PAL, NTSC
Габаритные размеры, мм
108x82x15
Разрешение
480x272
Тип монитора
на торпедо
Формат дисплея
16:09
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, кг.
1
Описание товара Автомобильный монитор SKY MA-43, 4.3"
Складной монитор для камеры заднего вида на приборную панель. Рабочее напряжение: 9-24 Вольт, постоянный ток DC. Рабочая температура:-10 С до +50 С.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомобильный монитор
DVD-проигрыватель
нет
MP3-проигрыватель
нет
TV-тюнер
нет
Аудиовходы
линейный
Видеовходы
композитный
Диагональ, дюйм
4
Комплектация
Монитор, кабель для подключения, адаптер 12В, руководство пользователя
Поддержка стандартов
PAL, NTSC
Габаритные размеры, мм
108x82x15
Разрешение
480x272
Развернуть
Тип монитора
на торпедо
Формат дисплея
16:09
Цвет
черный
Складной монитор для камеры заднего вида на приборную панель. Рабочее напряжение: 9-24 Вольт, постоянный ток DC. Рабочая температура:-10 С до +50 С.
Достоинства:
Хороший яркий экран
Недостатки:
нету
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомобильный монитор SKY MA-43, 4.3"
Достоинства:
Хороший яркий экран
Недостатки:
нету