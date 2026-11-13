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Мясорубка Bosch MFWS 660B (Россия) купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Bosch MFWS 660B (Россия)

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 470 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732737
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Мясорубка Bosch MFWS 660B (Россия)
14 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Размеры в упаковке, см
50х31х29
Вес, кг.
6.8

Описание товара Мясорубка Bosch MFWS 660B (Россия)

Мясорубка Bosch MFWS 660B (Россия)

Отзывы о товаре Мясорубка Bosch MFWS 660B (Россия)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Описание
Мясорубка Bosch MFWS 660B (Россия)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мясорубка Bosch MFWS 660B (Россия) - по цене 14470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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