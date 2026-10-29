Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND
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Характеристики
Описание товара Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND
Кофемашина GAGGIA Cadorna Plus St Wand 9602/01 в меню имеет 6 напитков, включая подачу пара и воды. Вы самостоятельно при помощи насадки "панарелло" на трубке выдачи пара взбиваете молоко, как настоящий бариста в кофейне. А затем, вливая молоко в эспрессо получаете палитру кофейной карты любой широты, как вам только заблагорассудится. Всё в ваших руках и количество рабочих рецептов напитков зависят только от вашей фантазии и желания. Высокие технологии очень упростили общение с кофемашиной Gaggia Cadorna благодаря большому цветному экрану с подсветкой и русифицированным меню. Начиная с традиционных рецептов по умолчанию, вы можете создавать персональные рецепты напитков, программируя широкий диапазон настроек - от температуры кофе до количества молока, сохраняя всё в одном из профилей пользователя. Созданный с большим вниманием к вашим потребностям, интуитивно понятный графический интерфейс позволяет персонализировать настройки для четырёх независимых профилей, запускать приготовление напитков одной кнопкой, выполнять тонкие настройки и запускать автоматические циклы ухода за кофемашиной. Уход за кофемашиной простой и стандартный: надо высыпать отходы из бункера, вынуть и помыть рабочий блок, вылить из поддона жидкость, об излишке которой сигнализирует красный поплавок. Кофемашина Gaggia Cadorna позиционируется как Home Use Only, её расчётная нагрузка до 30 чашек в день, а значит, она может с успехом использоваться в небольших офисах с численностью работников до 10 человек.
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Смотрите также: Автоматические кофемашины, Вспениватели молока, Гейзерные кофеварки, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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