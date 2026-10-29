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Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND купить с доставкой в Москве
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Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND

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Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND - фото 5
Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
электронное
  • Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND - фото 1
  • Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND - фото 2
  • Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND - фото 3
  • Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND - фото 4
  • Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND - фото 5
  • Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 230 руб. 
Начислим 884 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691554
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND
55 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GAGGIA
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Нет
Управление
электронное
Регулировка температуры кофе
нет
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х52х35
Вес, кг.
11.4

Описание товара Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND

Кофемашина GAGGIA Cadorna Plus St Wand 9602/01 в меню имеет 6 напитков, включая подачу пара и воды. Вы самостоятельно при помощи насадки "панарелло" на трубке выдачи пара взбиваете молоко, как настоящий бариста в кофейне. А затем, вливая молоко в эспрессо получаете палитру кофейной карты любой широты, как вам только заблагорассудится. Всё в ваших руках и количество рабочих рецептов напитков зависят только от вашей фантазии и желания. Высокие технологии очень упростили общение с кофемашиной Gaggia Cadorna благодаря большому цветному экрану с подсветкой и русифицированным меню. Начиная с традиционных рецептов по умолчанию, вы можете создавать персональные рецепты напитков, программируя широкий диапазон настроек - от температуры кофе до количества молока, сохраняя всё в одном из профилей пользователя. Созданный с большим вниманием к вашим потребностям, интуитивно понятный графический интерфейс позволяет персонализировать настройки для четырёх независимых профилей, запускать приготовление напитков одной кнопкой, выполнять тонкие настройки и запускать автоматические циклы ухода за кофемашиной. Уход за кофемашиной простой и стандартный: надо высыпать отходы из бункера, вынуть и помыть рабочий блок, вылить из поддона жидкость, об излишке которой сигнализирует красный поплавок. Кофемашина Gaggia Cadorna позиционируется как Home Use Only, её расчётная нагрузка до 30 чашек в день, а значит, она может с успехом использоваться в небольших офисах с численностью работников до 10 человек.

Отзывы о товаре Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND




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Характеристики
Бренд
GAGGIA
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
Развернуть
Встроенная программа самоочистки
Нет
Управление
электронное
Регулировка температуры кофе
нет
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина GAGGIA Cadorna Plus St Wand 9602/01 в меню имеет 6 напитков, включая подачу пара и воды. Вы самостоятельно при помощи насадки "панарелло" на трубке выдачи пара взбиваете молоко, как настоящий бариста в кофейне. А затем, вливая молоко в эспрессо получаете палитру кофейной карты любой широты, как вам только заблагорассудится. Всё в ваших руках и количество рабочих рецептов напитков зависят только от вашей фантазии и желания. Высокие технологии очень упростили общение с кофемашиной Gaggia Cadorna благодаря большому цветному экрану с подсветкой и русифицированным меню. Начиная с традиционных рецептов по умолчанию, вы можете создавать персональные рецепты напитков, программируя широкий диапазон настроек - от температуры кофе до количества молока, сохраняя всё в одном из профилей пользователя. Созданный с большим вниманием к вашим потребностям, интуитивно понятный графический интерфейс позволяет персонализировать настройки для четырёх независимых профилей, запускать приготовление напитков одной кнопкой, выполнять тонкие настройки и запускать автоматические циклы ухода за кофемашиной. Уход за кофемашиной простой и стандартный: надо высыпать отходы из бункера, вынуть и помыть рабочий блок, вылить из поддона жидкость, об излишке которой сигнализирует красный поплавок. Кофемашина Gaggia Cadorna позиционируется как Home Use Only, её расчётная нагрузка до 30 чашек в день, а значит, она может с успехом использоваться в небольших офисах с численностью работников до 10 человек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемашина Gaggia Cadorna Plus ST WAND - по цене 55230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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